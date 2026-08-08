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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

۵ گردشگر مفقودشده در جنگل‌های نوشهر پس از ۸ ساعت پیدا شدند

۵ گردشگر مفقودشده در جنگل‌های نوشهر پس از ۸ ساعت پیدا شدند

نوشهر- فرمانده انتظامی نوشهر از پایان عملیات هشت‌ساعته جست‌وجو برای یافتن پنج گردشگر مفقودشده در مناطق جنگلی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حجت نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مأموران کلانتری ۱۲ در این عملیات اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مفقودی، نیروهای انتظامی و امدادی با هماهنگی لازم در منطقه حاضر شده و جست‌وجو برای یافتن افراد را آغاز کردند.

وی افزود: نیروهای حاضر در عملیات پس از حدود هشت ساعت تلاش مستمر و بررسی محدوده‌های جنگلی، موفق شدند هر پنج گردشگر را پیدا کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر تصریح کرد: گردشگران مفقودشده در زمان پیدا شدن از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار بودند و پس از انتقال به محل امن، عملیات جست‌وجو با موفقیت به پایان رسید.

وی با تقدیر از همکاری نیروهای انتظامی، امدادی و منابع طبیعی در این عملیات، از گردشگران خواست هنگام حضور در مناطق جنگلی، اصول ایمنی را جدی بگیرند و از ورود به مسیرهای ناشناخته و خارج شدن از راه‌های مشخص خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به خانواده یا افراد مطمئن درباره مسیر تردد و توجه به شرایط منطقه پیش از ورود به جنگل‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6910758

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