سرهنگ حجت نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مأموران کلانتری ۱۲ در این عملیات اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مفقودی، نیروهای انتظامی و امدادی با هماهنگی لازم در منطقه حاضر شده و جستوجو برای یافتن افراد را آغاز کردند.
وی افزود: نیروهای حاضر در عملیات پس از حدود هشت ساعت تلاش مستمر و بررسی محدودههای جنگلی، موفق شدند هر پنج گردشگر را پیدا کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر تصریح کرد: گردشگران مفقودشده در زمان پیدا شدن از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار بودند و پس از انتقال به محل امن، عملیات جستوجو با موفقیت به پایان رسید.
وی با تقدیر از همکاری نیروهای انتظامی، امدادی و منابع طبیعی در این عملیات، از گردشگران خواست هنگام حضور در مناطق جنگلی، اصول ایمنی را جدی بگیرند و از ورود به مسیرهای ناشناخته و خارج شدن از راههای مشخص خودداری کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی به خانواده یا افراد مطمئن درباره مسیر تردد و توجه به شرایط منطقه پیش از ورود به جنگلها تأکید کرد.
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