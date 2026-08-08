سرهنگ حجت نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مأموران کلانتری ۱۲ در این عملیات اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مفقودی، نیروهای انتظامی و امدادی با هماهنگی لازم در منطقه حاضر شده و جست‌وجو برای یافتن افراد را آغاز کردند.

وی افزود: نیروهای حاضر در عملیات پس از حدود هشت ساعت تلاش مستمر و بررسی محدوده‌های جنگلی، موفق شدند هر پنج گردشگر را پیدا کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر تصریح کرد: گردشگران مفقودشده در زمان پیدا شدن از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار بودند و پس از انتقال به محل امن، عملیات جست‌وجو با موفقیت به پایان رسید.

وی با تقدیر از همکاری نیروهای انتظامی، امدادی و منابع طبیعی در این عملیات، از گردشگران خواست هنگام حضور در مناطق جنگلی، اصول ایمنی را جدی بگیرند و از ورود به مسیرهای ناشناخته و خارج شدن از راه‌های مشخص خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به خانواده یا افراد مطمئن درباره مسیر تردد و توجه به شرایط منطقه پیش از ورود به جنگل‌ها تأکید کرد.