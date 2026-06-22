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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

زمان برگزاری برخی امتحانات دانشگاه علم و صنعت تغییر کرد

زمان برگزاری برخی امتحانات دانشگاه علم و صنعت تغییر کرد

دانشگاه علم و صنعت ایران از تغییر زمان برگزاری برخی آزمون‌های حضوری پایان‌ترم مقطع کارشناسی که با استفاده از زیرساخت‌های دانشگاه پیام‌نور برگزار می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به تداخل امتحانات پایانی نیمسال ۴۰۴۲ مقطع کارشناسی در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه با مراسم وداع با امام شهید و همچنین محدودیت‌های استفاده از زیرساخت‌های دانشگاه پیام‌نور، تغییراتی در فهرست دروس دارای آزمون حضوری پایان‌ترم که با همکاری دانشگاه پیام‌نور برگزار می‌شوند، اعمال شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی، آزمون دروس مشمول این تغییرات مطابق جدول اعلام‌شده، به صورت حضوری و یکپارچه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال ۴۰۴۲ آزمون حضوری پایان‌ترم با استفاده از زیرساخت‌های دانشگاه پیام‌نور دارند، موظف‌اند از روز یکشنبه ۳۱ خرداد تا سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه مدیریت آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب حوزه امتحانی اقدام کنند.

دانشجویان پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه، می‌توانند حوزه امتحانی مورد نظر خود را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند. این آزمون‌ها علاوه بر حوزه‌های دانشگاه پیام‌نور، در دانشگاه علم و صنعت ایران و در دانشکده ارائه‌دهنده درس نیز برگزار می‌شود و دانشجویان در صورت تمایل می‌توانند این دانشگاه را به عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کنند. با این حال، امکان تأمین خوابگاه برای شرکت‌کنندگان وجود نخواهد داشت.

همچنین برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام، راهنمای تصویری استفاده از سامانه مدیریت آزمون تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. گذرواژه ورود به سامانه نیز روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از طریق پیامک برای دانشجویان ارسال خواهد شد.

دانشجویان باید حداقل ۳۰ دقیقه پیش از آغاز آزمون در محل حوزه امتحانی حضور داشته باشند. همراه داشتن کارت آزمون، کارت دانشجویی یا یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس‌دار در روز برگزاری آزمون الزامی است.

بر اساس این اطلاعیه، همراه داشتن تلفن همراه و ساعت هوشمند در جلسه امتحان ممنوع بوده و عدم حضور در جلسه آزمون به منزله غیبت محسوب خواهد شد.

ردیف تاریخ امتحان نام درس نام استاد شماره درس شماره گروه دانشکده
۱ ۹ تیر ۱۴۰۵ تحلیل سازه1 ایلچی ۲۱۱۱۱۲۲ ۰۱ مهندسی عمران
بروجردیان ۲۱۱۱۱۲۲ ۰۲
کاظمی‌راد ۱۹۱۱۳۶۴ ۰۳ مهندسی مکانیک
استاتیک علی‌پور ۱۹۱۱۳۶۴ ۰۲
اشرفی ۱۹۱۱۳۶۴ ۰۱
۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی مهدوی مزده ۱۵۱۱۰۵۲ ۰۱ مهندسی صنایع
کد مطلب 6867658
زهرا سیفی

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