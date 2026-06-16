۴۵۰ دستگاه خودرو در بندرلنگه تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی اظهار داشت: با تکیه بر روحیه جهادی و همت کارکنان، تنها در یک روز ۴۵۰ دستگاه خودرو در بنادر غرب هرمزگان تخلیه شده که این حجم از فعالیت، نشان‌دهنده توان بالای عملیاتی بنادر غرب و سرعت عمل در پذیرش کالا است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تقابلات منطقه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر کشور در میانه یک «جنگ تحمیلی سوم» قرار دارد که ابعاد اقتصادی و لجستیکی را هدف قرار داده است، اما بنادر غرب استان هرمزگان به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی کشور، لحظه‌ای متوقف نشده‌ است و فعالیت‌های تجاری با ضریب ایمنی بالا درحال انجام است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: پهلوگیری این شناورها پیامی روشن از ایستادگی و پویایی اقتصاد ایران دارد و جبهه اقتصادی غرب استان با تمام توان در حال مقابله با محدودیت‌هاست تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد.

صادقی اضافه کرد: هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات بندری و دریایی تحت تأثیر فشارهای خارجی مجاز نخواهد بود و صیانت از جریان تجارت دریایی با قاطعیت دنبال می‌شود.