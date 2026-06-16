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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

هم‌افزایی برای تربیت نوجوانان در کرمانشاه کلید خورد

هم‌افزایی برای تربیت نوجوانان در کرمانشاه کلید خورد

کرمانشاه - مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه و مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان بر گسترش همکاری‌ها برای اجرای برنامه‌های تربیتی ویژه نوجوانان تأکید کردند.

کد مطلب 6861841

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