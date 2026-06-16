https://mehrnews.com/x3ckVB ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ کد مطلب 6861841 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ همافزایی برای تربیت نوجوانان در کرمانشاه کلید خورد کرمانشاه - مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه و مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان بر گسترش همکاریها برای اجرای برنامههای تربیتی ویژه نوجوانان تأکید کردند. کد مطلب 6861841 کپی شد مطالب مرتبط تشریح جزئیات رویداد «بهشت» به میزبانی کرمانشاه تصمیمگیری درباره انحلال شورای شهر کرمانشاه به دو هفته آینده موکول شد پرونده شورای شهر کرمانشاه به شورای حل اختلاف ارجاع شد رشد ۳۵ درصدی بودجه شهرداری کرمانشاه شورای شهر کرمانشاه از دید فرمانداری کرمانشاه منحل است برچسبها کرمانشاه اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه نوجوانان
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