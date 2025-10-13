سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیأت حل اختلاف مرکزی امروز سه‌شنبه در تهران تشکیل جلسه داد و موضوع انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.



وی افزود: در این جلسه اعضای هیأت مرکزی پس از استماع گزارش‌ها و بررسی مستندات و اطلاعات مربوط به تصمیم هیأت حل اختلاف استان، تصمیم گرفتند بررسی و تحقیق بیشتری درباره این موضوع انجام شود تا تصمیم‌گیری نهایی با دقت و جامعیت صورت گیرد.



ساسانی تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد جلسه بعدی هیأت مرکزی حل اختلاف طی دو هفته آینده برگزار و تصمیم نهایی درباره انحلال یا ادامه فعالیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه اتخاذ شود.



مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه با اشاره به روند قانونی این موضوع بیان کرد: هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه طی روزهای گذشته تصمیمی مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه اتخاذ کرده بود اما برای اجرایی شدن این تصمیم، تأیید نهایی توسط شورای حل اختلاف مرکزی ضروری است.



وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر مدیریت شهری مرکز استان، اعضای هیأت مرکزی حل اختلاف با هدف بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده و اطمینان از طی‌شدن کامل مسیر قانونی، تصمیم‌گیری در این خصوص را به نشست دو هفته آینده موکول کردند.



ساسانی خاطرنشان کرد: پس از تصمیم‌گیری نهایی هیأت مرکزی، نتیجه نهایی به صورت رسمی به استانداری و مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد و مطابق قانون اقدام می‌شود.