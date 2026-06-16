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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی؛ پرداخت حقوق خرداد با احکام جدید

خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی؛ پرداخت حقوق خرداد با احکام جدید

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، آمده است: به رغم مشکلات و چالش‌های متعدد تامین منابع مالی مورد نیاز به میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر در شرایط خاص اقتصادی کشور، با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط خدمتگزاران شما در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران در روزهای گذشته، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی (برای مشمولین) پرداخت خواهد شد.

با توجه به شرایط و اختلالات پیش‌آمده در شبکه بانکی کشور، پرداخت حقوق طی چهار روز کاری (چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه و یکشنبه) به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، به صورت تدریجی و مستمر پرداخت خواهد شد. لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی خرداد، از اول تیرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است. لذا، توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان تامین اجتماعی که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

کد مطلب 6861886
حبیب احسنی پور

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