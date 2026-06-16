خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی؛ پرداخت حقوق خرداد با احکام جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، آمده است: به رغم مشکلات و چالشهای متعدد تامین منابع مالی مورد نیاز به میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر در شرایط خاص اقتصادی کشور، با تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط خدمتگزاران شما در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان و مستمریبگیران در روزهای گذشته، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسبسازی (برای مشمولین) پرداخت خواهد شد.
با توجه به شرایط و اختلالات پیشآمده در شبکه بانکی کشور، پرداخت حقوق طی چهار روز کاری (چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه و یکشنبه) به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل، به صورت تدریجی و مستمر پرداخت خواهد شد. لذا از بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
در خصوص زمان پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاعرسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.
خاطرنشان میشود فیش حقوقی خرداد، از اول تیرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاریها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.
در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیشهای صادره، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.
تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است. لذا، توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان تامین اجتماعی که در تمامی شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.
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