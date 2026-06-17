پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ محاسبه و تمامی افزایش‌های مصوب سالانه و همچنین مرحله نهایی متناسب‌سازی در آن اعمال شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر مشمول دریافت این پرداخت‌ها هستند و برای تأمین و واریز حقوق آنان در مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، پرداخت حقوق‌ها طی چهار روز کاری و از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز می‌شود و تا پایان روز یکشنبه ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت. واریز مبالغ نیز از طریق بانک‌های عامل و بر اساس ترتیب حروف الفبا انجام می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان زمان‌بندی اعلام شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

همچنین فیش حقوقی خردادماه از ابتدای تیرماه بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی و اپلیکیشن «تأمین من» قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.

در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش سالانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ماه، متعاقباً از طریق روابط عمومی این سازمان اعلام خواهد شد.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند برای ثبت درخواست، طرح ابهام یا اعتراض نسبت به احکام و فیش‌های حقوقی خود از طریق سامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی یا تماس با مرکز ارتباطات مردمی ۱۴۲۰ پیگیری‌های لازم را انجام دهند.