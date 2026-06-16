تعمیر گیربکس اتوماتیک نزدیک من

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران یکی از مهمترین خدمات حوزه تعمیر خودرو است، چون بخش گیربکس نقش مستقیم در عملکرد خودرو، شتاب، مصرف سوخت و کیفیت رانندگی دارد. در سالهای اخیر با افزایش استفاده از خودروهای اتوماتیک، نیاز به تعمیرگاههای تخصصی بیش از گذشته شده است. بسیاری از خودروها در ترافیک سنگین تهران تحت فشار هستند و همین موضوع باعث افزایش خرابی در گیربکسهای اتوماتیک شده است.
مجموعه گیربکس ۴۵ به عنوان یک مرکز تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران، خدمات کامل عیبیابی، تعمیر و بازسازی انواع گیربکسهای اتوماتیک را ارائه میدهد. هدف این مجموعه فقط تعمیر سطحی نیست، بلکه رفع ریشهای مشکل و جلوگیری از خرابی مجدد است.
علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک چیست و چرا مهم است؟
علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک یکی از پرتکرارترین سوالات کاربران است. این مشکل معمولاً هنگام تعویض دنده یا شروع حرکت احساس میشود و نشاندهنده وجود اختلال در سیستم انتقال قدرت است.
مهمترین دلایل تقه زدن گیربکس شامل خرابی شیر برقیها، کاهش کیفیت روغن گیربکس، فشار نامناسب هیدرولیک و فرسودگی قطعات داخلی است. اگر این مشکل به موقع برطرف نشود، میتواند باعث آسیب جدی به کل گیربکس شود.
در گیربکس ۴۵ ابتدا علت دقیق تقه زدن با دستگاههای تخصصی بررسی شده و سپس تعمیر اصولی انجام میشود تا مشکل به صورت کامل برطرف شود.
علت تاخیر در تعوض دنده گیربکس اتوماتیک
تاخیر در تعویض دنده یکی از نشانههای مهم خرابی گیربکس اتوماتیک است. این مشکل معمولاً زمانی رخ میدهد که سیستم هیدرولیک یا الکترونیکی گیربکس دچار اختلال شده باشد.
دلایل اصلی شامل کاهش فشار روغن، خرابی سنسورها، مشکلات ECU گیربکس و فرسودگی داخلی است. در چنین شرایطی خودرو به سختی دنده عوض میکند یا با تأخیر واکنش نشان میدهد.
در گیربکس ۴۵ این مشکل با عیبیابی دقیق و بررسی کامل سیستم کنترل گیربکس برطرف میشود.
علت لرزش گیربکس اتوماتیک در حرکت
لرزش گیربکس اتوماتیک معمولاً در سرعتهای پایین یا هنگام شروع حرکت احساس میشود. این مشکل میتواند ناشی از خرابی توربین، مشکل در مبدل گشتاور یا فشار نامناسب روغن باشد.
اگر لرزش نادیده گرفته شود، ممکن است به سایر بخشهای گیربکس آسیب وارد کند. به همین دلیل بررسی سریع آن اهمیت زیادی دارد.
در گیربکس ۴۵ تعمیر لرزش گیربکس اتوماتیک با تست کامل سیستم انتقال قدرت انجام میشود تا عملکرد خودرو کاملاً نرم و استاندارد شود.
تعمیر گیربکس اتوماتیک CVT در خودروهای مختلف
تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک CVT به دلیل ساختار خاص آن نیاز به دقت و تخصص بالا دارد. این نوع گیربکس به جای دندههای سنتی از تسمه و پولی استفاده میکند و همین موضوع باعث حساسیت بیشتر آن میشود.
مشکلات رایج شامل لرزش در شروع حرکت، افت شتاب، صدای غیرعادی و عملکرد نامنظم است. در گیربکس ۴۵ تعمیر گیربکس CVT به صورت کامل و تخصصی انجام میشود.
تعمیر گیربکس اتوماتیک AT در خودروهای ایرانی و خارجی
تعمیر گیربکس اتوماتیک AT یکی از رایجترین خدمات در تهران است. این نوع گیربکس در بسیاری از خودروهای ایرانی و خارجی استفاده میشود.
در خودروهای ایرانی مانند پژو، سمند، دنا و تارا معمولاً مشکلاتی مانند تقه زدن و تاخیر در تعویض دنده دیده میشود. در خودروهای خارجی مانند هیوندای، کیا، تویوتا و رنو نیز خرابیهای مشابهی در اثر استفاده طولانیمدت ایجاد میشود.
در گیربکس ۴۵ تعمیر گیربکس AT با بررسی کامل سیستم هیدرولیک، کلاچها و توربین انجام میشود.
تعمیر گیربکس اتوماتیک DCT و ویژگیهای آن
تعمیر گیربکس اتوماتیک DCT یکی از تخصصیترین خدمات در حوزه گیربکس است. این گیربکسها دارای دو کلاچ مجزا هستند و عملکرد بسیار سریعی دارند.
در خودروهای خارجی مانند بنز و بی ام و این نوع گیربکس بیشتر استفاده میشود. مشکلات رایج شامل تقه شدید، داغ شدن، تأخیر در دنده و لرزش است.
در گیربکس ۴۵ تعمیر این نوع گیربکس با دستگاههای پیشرفته و تست کامل انجام میشود.
تعمیر گیربکس AMT و فرایند تخصصی اورهال
تعمیر گیربکس AMT به فرآیند رفع خرابی و سرویس گیربکس نیمهاتوماتیک گفته میشود که در آن تعویض دنده به صورت الکترونیکی و مکانیکی انجام میگیرد. این نوع گیربکس در خودروهای اقتصادی بیشتر استفاده میشود و در صورت خرابی میتواند باعث تقه زدن، تاخیر در تعویض دنده یا عملکرد نامنظم خودرو شود. در تعمیر گیربکس AMT معمولاً سیستم کلاچ، عملگرهای تعویض دنده و بخشهای الکترونیکی بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تنظیم میشوند تا عملکرد گیربکس به حالت استاندارد برگردد.
نشانههای خرابی گیربکس اتوماتیک
شناخت نشانههای خرابی گیربکس اتوماتیک میتواند از هزینههای سنگین جلوگیری کند. مهمترین نشانهها شامل موارد زیر است:
تقه زدن گیربکس اتوماتیک
علت تاخیر در تعویض دنده گیربکس اتوماتیک
علت لرزش گیربکس اتوماتیک
علت خلاص شدن گیربکس اتوماتیک
گاز هرز خوردن گیربکس اتوماتیک
علت داغ شدن گیربکس اتوماتیک
صدای غیرعادی گیربکس اتوماتیک
این نشانهها معمولاً هشدار اولیه خرابی هستند و باید جدی گرفته شوند.
تعمیر گیربکس خودروهای ایرانی
در خودروهای ایرانی مانند پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، سمند، دنا، تارا و رانا گیربکس اتوماتیک معمولاً در اثر رانندگی سنگین و عدم سرویس به موقع دچار مشکل میشود.
رایجترین مشکلات شامل تقه زدن، تاخیر در تعویض دنده و کاهش شتاب است. در گیربکس ۴۵ تعمیر این خودروها با بررسی کامل قطعات داخلی انجام میشود.
تعمیر گیربکس اتوماتیک انواع ماشین های خارجی
در گیربکس ۴۵ تعمیر انواع گیربکس خودروهای داخلی و خارجی انجام میشود. هر برند ساختار خاصی دارد و نیاز به تخصص متفاوت دارد.
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هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک چقدر است؟
هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک عدد ثابتی ندارد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع گیربکس (AT، CVT، DCT یا AMT)، میزان خرابی، مدل خودرو و نیاز به تعویض قطعات از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت هستند. در برخی موارد مشکل فقط با سرویس و تعویض روغن برطرف میشود اما در خرابیهای جدیتر ممکن است نیاز به بازسازی کامل گیربکس باشد که هزینه بیشتری دارد. به همین دلیل ابتدا باید عیبیابی دقیق انجام شود تا هزینه واقعی مشخص شود.
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چرا گیربکس ۴۵ را برای تعمیر گیربکس اتوماتیک انتخاب کنیم؟
اگر به دنبال بهترین مرکز تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران هستید، مجموعه گیربکس ۴۵ با بهرهگیری از دانش فنی روز، تجهیزات پیشرفته و تیم متخصص، آماده ارائه خدمات تعمیر انواع گیربکس اتوماتیک خودروهای ایرانی و خارجی است. ما در زمینه تعمیر گیربکس اتوماتیک، تعمیر گیربکس CVT، تعمیر گیربکس AT، تعمیر گیربکس DCT، تعمیر گیربکس AMT، سرویس گیربکس اتوماتیک، تعویض روغن گیربکس اتوماتیک و عیبیابی تخصصی گیربکس فعالیت میکنیم.
در گیربکس ۴۵ کیفیت خدمات، استفاده از قطعات باکیفیت، ارائه گارانتی معتبر و رضایت مشتریان در اولویت قرار دارد. فرقی نمیکند خودروی شما هیوندای، کیا، تویوتا، بنز، بی ام و، رنو، نیسان، پژو، دنا، تارا، ۲۰۷ یا هر خودروی اتوماتیک دیگری باشد، کارشناسان ما آماده ارائه خدمات تخصصی هستند.
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