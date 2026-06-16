هاشمی: افغانستان شریک راهبردی خراسان جنوبی در توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در نشست بررسی همکاریهای اقتصادی خراسان جنوبی و ولایت هلمند افغانستان با قدردانی از مواضع مردم افغانستان در همراهی با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: از مردم عزیز افغانستان به دلیل ابراز همدردی در پی شهادت قائد امت اسلام مقام معظم رهبری و همچنین عدم همراهی با سیاستهای استکبار جهانی صمیمانه تشکر میکنم.
وی با خیرمقدم به هیئت اقتصادی ولایت هلمند، افزود: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دارای اشتراکات عمیق فرهنگی، دینی، زبانی و تاریخی هستند و باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بهره بگیریم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در توسعه همکاری با کشورهای همسایه گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت، توسعه روابط با افغانستان در دستور کار قرار گرفته و در این راستا نشستها و دیدارهای متعددی با مسئولان و فعالان اقتصادی افغانستان برگزار شده است.
هاشمی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در بیرجند با استقبال بسیار خوب تجار و سرمایهگذاران افغانستانی همراه بود و نشان داد ظرفیتهای گستردهای برای همکاریهای مشترک وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاههای خراسان جنوبی مشغول تحصیل هستند، افزود: این دانشجویان از تمامی امکانات آموزشی و رفاهی برخوردارند و تلاش شده خدمات مناسبی به آنان ارائه شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین به حضور حدود ۱۰ هزار تبعه مجاز افغانستانی در استان اشاره کرد و گفت: خدمات حوزه سلامت، بهداشت و سایر خدمات عمومی برای اتباع افغانستانی همانند شهروندان ایرانی ارائه میشود، زیرا معتقدیم مرزهای جغرافیایی نباید مانع همدلی و همکاری میان مسلمانان شود.
هاشمی با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی، واردات از افغانستان در سال گذشته ۸۴۶ درصد افزایش یافته و صادرات نیز رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: روزانه بیش از یکهزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون از مرز ماهیرود به سمت افغانستان تردد میکنند که بخشی از آن مربوط به صادرات و بخشی نیز ترانزیت کالا است.
استاندار خراسان جنوبی یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی را تکمیل مسیر ارتباطی ماهیرود به فراه عنوان کرد و گفت: پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و تکمیل این مسیر در حال انجام است و این پروژه میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت دو کشور ایفا کند.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی گفت: این استان یکی از قطبهای معدنی کشور محسوب میشود و بیش از ۸۲۰ معدن فعال در حوزههای طلا، مس، زغالسنگ، روی و سایر مواد معدنی دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از دانش دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در حوزه فرآوری مواد معدنی، فرصت مناسبی برای همکاری مشترک با سرمایهگذاران افغانستانی فراهم کرده است.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: ۹۸ درصد زرشک دنیا در خراسان جنوبی تولید میشود و این استان همچنین در تولید عناب و زعفران باکیفیت از جایگاه ویژهای در کشور و جهان برخوردار است.
هاشمی افزود: در حوزه دامپروری، گلخانهها و صنایع وابسته به کشاورزی نیز زمینههای مناسبی برای سرمایهگذاری و همکاری مشترک وجود دارد.
وی گردشگری سلامت را از دیگر ظرفیتهای مهم خراسان جنوبی برشمرد و گفت: استان از پزشکان متخصص و فوق تخصص برجسته و مراکز درمانی مجهز برخوردار است و آمادگی کامل برای پذیرش بیماران افغانستانی و توسعه همکاریها در حوزه توریسم سلامت وجود دارد.
استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حوزههای مغز و اعصاب، قلب، درمان سرطان و سایر رشتههای تخصصی، خدمات درمانی با کیفیتی در بیرجند ارائه میشود و بسیاری از بیماران از استانهای مختلف کشور برای درمان به این شهر مراجعه میکنند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن توافقات مشترک اظهار کرد: معتقدم تفاهمنامهها باید به اقدامات عملیاتی منجر شوند و نباید صرفاً در حد امضا باقی بمانند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مصوبات نشستهای گذشته با مسئولان افغانستانی اجرایی شده و این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور سرمایهگذاران افغانستانی در استان گفت: تاکنون زمینه فعالیت دهها سرمایهگذار افغانستانی در خراسان جنوبی فراهم شده و از توسعه این همکاریها استقبال میکنیم.
هاشمی همچنین بر ضرورت حفظ احترام و تکریم تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی تأکید کرد و افزود: دشمنان به دنبال ایجاد فاصله و شکاف میان ملتهای مسلمان هستند و باید با هوشیاری از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت روابط ایران و افغانستان گفت: توسعه همکاریهای اقتصادی میان خراسان جنوبی و ولایت هلمند میتواند به آبادانی، پیشرفت و رونق اقتصادی دو طرف کمک کند و امیدواریم شاهد گسترش هرچه بیشتر این تعاملات باشیم.
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