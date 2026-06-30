به گزارش خبرنگار مهر، ایده راهاندازی کپسولهای خواب در پایانههای مسافربری تهران از زمان طراحی و بهرهبرداری از پایانه جدید شرق مطرح شد؛ طرحی که با هدف ارتقای خدمات رفاهی، ایجاد امکان استراحت کوتاهمدت برای مسافران و الگوبرداری از تجربه برخی فرودگاهها و پایانههای بینالمللی در دستور کار قرار گرفت. اکنون با بهرهبرداری از این فضاها، مسافران میتوانند تا زمان حرکت اتوبوس یا در فاصله میان سفر، ساعاتی را در محیطی مجهز استراحت کنند.
کپسولهای خواب؛ راهکاری برای رفع بلاتکلیفی مسافران
جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخرین وضعیت کپسولهای خواب در پایانههای مسافربری تهران اظهار کرد : بسیاری از مسافرانی که وارد تهران میشوند، در ساعتهایی به شهر میرسند که امکان مراجعه به مقصد یا انجام کارهای اداری خود را ندارند؛ برای مثال ممکن است اتوبوس ساعت ۳ بامداد به تهران برسد، اما فعالیت ادارات از ساعت ۸ صبح آغاز شود. در این فاصله، مسافران معمولاً فضای مناسبی برای استراحت در اختیار ندارند.
وی افزود: برخی مسافران نیز پس از انجام کارهای خود، تا زمان حرکت اتوبوس بازگشت، ناچارند چند ساعت در پایانه منتظر بمانند. ایجاد کپسولهای اقامت موقت، پاسخی به همین نیاز است.
هاشمی گفت: این طرح در پایانه غرب تهران اجرا شده و اقدامی مناسب و قابل توجه به شمار میرود. نمونههای مشابه آن در برخی فرودگاههای دنیا نیز وجود دارد و تجربه موفقی بوده است. اجرای چنین طرحی در پایانههای مسافربری نیز اقدامی ضروری و قابل قبول است که امکانات رفاهی مناسبی را برای مسافران فراهم میکند تا بتوانند یکی دو ساعت استراحت کنند و سپس با آرامش بیشتری به سفر یا ادامه برنامههای خود بپردازند.
جزئیات کپسولهای اقامت موقت؛ از امکانات تا تعرفه استفاده
همچنین رئیس سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران در رابطه با جزئیات هتل کپسول ها گفت: هر واحد هتل کپسولی یک نفره حدود ۳ مترمربع فضا دارد و امکاناتی نظیر تخت راحت با ملحفه یکبارمصرف، نور قابلتنظیم، پنجره کرکرهدار برای حفظ حریم خصوصی، پریز برق یونیورسال، شارژر USB، دستگاه تهویه هوا، فضای مناسب برای قراردادن چمدان و میز کار تاشو برای استفاده لپتاپ در آن پیشبینی شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: امکان رزرو ساعتی به سادگی از طریق پنل لمسی فارسی فراهم شده و امنیت بالا و پشتیبانی آنلاین از ویژگیهای این فضاها به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در حال حاضر ۶ کپسول اقامت موقت در پایانههای مسافربری تهران راهاندازی شده که از این تعداد، ۴ کپسول در پایانه غرب و ۲ کپسول در پایانه جنوب مستقر است.
هر کپسول به امکاناتی از جمله تخت یکنفره، روشنایی قابل تنظیم، پنکه برقی، میز تاشوی کوچک و سانروف مجهز شده است. حداقل زمان استفاده از این کپسولها یک ساعت و حداکثر ۱۲ ساعت تعیین شده و هزینه استفاده نیز ۱۲۵ هزار تومان به ازای هر ساعت برای هر نفر است.
لازم به ذکر است تعرفههای اعلامشده مربوط به زمان تهیه این گزارش است و با توجه به احتمال بازنگری، ممکن است در آینده تغییر کند.
گفتنی است، موضوع راهاندازی هتلهای کپسولی در پایانههای مسافربری تهران نخستینبار همزمان با افتتاح پردیس جدید شرق در آذرماه ۱۴۰۳ مطرح شد و پس از طی مراحل اجرایی، این طرح در سال ۱۴۰۵ با استقرار کپسولهای اقامت موقت در پایانههای غرب و جنوب به بهرهبرداری رسید. اکنون باید دید استقبال مسافران از این طرح چگونه خواهد بود و آیا شهرداری تهران با رفع چالشهای احتمالی، آن را به سایر پایانههای مسافربری نیز گسترش خواهد داد یا خیر.
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