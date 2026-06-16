به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تنظیم قراردادهای ملکی و نقل و انتقال مستغلات در بازار امروز، یکی از پرریسکترین اقدامات مالی است که کوچکترین بیتوجهی در آن میتواند دارایی یک عمر تلاش انسان را به خطر بیندازد. متأسفانه بسیاری از خریداران و سرمایهگذاران به دلیل اعتماد بیجا به ادعاهای شفاهی یا با امضای شتابزده مبایعهنامهها، در دام کلاهبرداران گرفتار میشوند. این انتخابهای عجولانه و عدم اشراف بر قوانین ثبتی، فرصتهای حیاتی دفاع را از بین برده و دادگاهها را با انبوهی از پروندههای مالباختگان مواجه کرده است.
بر اساس تحلیلهای آماری در سال ۱۴۰۵، با هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی و راهاندازی دایرکتوریهای تخصصی ملک، دیگر واگذاری سرمایههای ساختمانی یا سپردن قرارداد به افراد فاقد صلاحیت علمی، معنایی ندارد. در این مطلب آموزشی به بررسی شگردهای رایج کلاهبرداری، ضرورت احراز اصالت اسناد و بررسی چالشهای حقوقی پیشفروش میپردازیم. شناخت این معیارها به شما کمک میکند تا یک سرمایهگذاری امن و دسترسی به مشاوران مجرب ملکی را قبل از ورود به بحرانهای دادرسی به خوبی درک کنید.
کلاهبرداریهای ملکی؛ دامهایی که قبل از امضای قرارداد باید بشناسید.
دنیای معاملات مسکن مملو از پروندههایی است که در آنها خریداران به دلیل ناآگاهی، در دام شیادان گرفتار شدهاند. یکی از رایجترین شگردها، فروش یا اجاره مال غیر است که در آن سودجویان بدون داشتن مالکیت واقعی یا وکالتنامه معتبر، اقدام به واگذاری ملک دیگران میکنند. جعل اسناد ثبتی و فریب دادن متقاضیان با مبایعهنامههای ساختگی نیز چالش بزرگ دیگری است که سرمایه افراد را تهدید میکند.
همچنین پدیده فروش یک ملک به چندین نفر به دلیل عدم ثبت آنی اسناد عادی در بنگاهها، کماکان قربانیان زیادی میگیرد. کلاهبرداران معمولاً با پنهان کردن عیوب حقوقی ملک، مانند توقیف بودن آن در رهن بانک یا دادگاه، معامله را به صورت شتابزده جلو میبرند. آگاهی از این رفتارهای مجرمانه و شناسایی بهموقع ترفندها، اولین اقدام دفاعی در برابر پدیده شوم کلاهبرداری ملکی خواهد بود؛ اما در پروندههای پیچیده ثبتی، تحلیل دقیق ادله تنها از عهده بهترین وکیل ملکی برمیآید تا راههای سوءاستفاده حقوقی را به طور کامل مسدود سازد.
چرا بررسی اصالت سند و هویت فروشنده اولین گام است؟
مبنای صحت هر معاملهای، احراز صلاحیت قانونی طرفین و تایید اصالت مدارک است. در بسیاری از پروندههای قضایی ریشه اصلی مالباختگی افراد، اعتماد بیجا به ادعاهای شفاهی و عدم استعلام ثبتی سند است. خریدار موظف است مشخصات شناسنامهای فروشنده را با اطلاعات مندرج در سند مالکیت به طور دقیق تطبیق دهد و در صورت حضور نماینده قانونی، اعتبار وکالتنامه را از سامانههای رسمی استعلام کند.
علاوهبر هویت، وضعیت ثبتی ملک نیز باید روشن شود؛ اسناد تکبرگ دارای کد شناسه یکتا هستند که امکان استعلام آخرین وضعیت مالکیت و آزاد بودن ملک را فراهم میکنند. اگر در فرآیند معامله، رفتارهای مشکوکی مانند اصرار بر عدم استعلام یا تعجیل غیرعادی در دریافت ثمن دیدید، باید فوراً معامله را متوقف کنید. در حال حاضر پایگاههای اطلاعاتی معرفی وکیل ملکی در وب سایت راما وکیل به عنوان یک سامانه مرجع و دایرکتوری تخصصی، این فرآیند بررسی را برای مراجعین تسهیل کرده تا بتوانند پیش از هرگونه تبادل مالی با چشمانی باز تصمیمگیری کنند.
نکات حقوقی قراردادهای پیشفروش؛ از رویا تا واقعیتهای قانونی
قراردادهای پیشفروش به دلیل قیمت مناسبتر جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران دارند، اما به همان اندازه دارای ریسکهای فرساینده و پنهان ثبتی هستند. برای کاهش خطرات این توافقات، توجه به نکات حقوقی زیر الزامی است تا دارایی شما در طول پروژه مصون بماند:
تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی: مبایعهنامههای عادی و بنگاهی در موضوع پیشفروش، فاقد ضمانتهای کافی قانونی هستند و حتماً باید سند رسمی تنظیم شود.
درج دقیق مشخصات و مصالح ساختمانی: تمام جزییات سازه شامل نوع متریال، متراژ دقیق و نقشههای اجرایی باید به عنوان متمم قرارداد ثبت شود.
تعیین خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام): برای ضمانت اجرایی مفاد توافق، باید مبلغ مشخصی به عنوان جریمه روزانه برای تاخیر در تحویل ملک تعیین شود.
بررسی مالکیت رسمی پیشفروشنده بر زمین: سازنده یا پیشفروشنده باید حق قانونی برای احداث بنا و واگذاری واحدهای آن را از مالک زمین دریافت کرده باشد.
عدم توجه به تعهدات سازنده و امضای شتابزده این اسناد، میتواند خریدار را با چالش بزرگ تحویل ملک نیمهکاره یا فروش مال غیر مواجه کند. بنابراین بررسی تحلیلهای کارشناسی و دانستن نکات مهم پیش از عقد قرارداد پیشفروش، تنها راه مصون ماندن از اختلافات طولانیمدت در محاکم است تا رویاهای خانهدار شدن شما به بحرانهای دادرسی و خسارتهای جبرانناپذیر تبدیل نشود.
ضرورت مشاوره با وکیل ملکی متخصص پیش از پرداخت هرگونه وجه
ریسکهای مالی در حوزه مسکن به قدری سنگین است که هرگونه سهلانگاری در پرداخت وجه، میتواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. همچنین قوانین ثبتی و مدنی نیز دارای ظرایف و تبصرههای متعددی هستند که تفسیر آنها از عهده افراد عادی یا مشاورین املاک خارج است. حضور یک وکیل ملکی متخصص در جلسات تنظیم قرارداد، ضمانت اجرایی مفاد توافقنامه را تضمین کرده و راههای سوءاستفاده را از بین میبرد.
یک وکیل ملکی مجرب در جلسات مشاوره حقوقی با بررسی دقیق شروط ضمن عقد، خیارات قانونی و بندهای مربوط به فسخ، توازن حقوقی را میان طرفین برقرار میکند. او به عنوان یک ناظر بیطرف، تمام ریسکهای پنهان سند را شناسایی کرده و به شما هشدارهای لازم را میدهد. هزینه پرداختشده برای پیشگیری در این مرحله، ناچیزتر از هزینههای دادرسی است؛ به همین دلیل، همراهی بهترین وکیل ملکی در اتاق قرارداد، عاقلانهترین اقدام قبل از هرگونه تبادل مالی است.
راما وکیل؛ وبسایت معتبر برای گزینش وکلای ملکی تایید شده
انتخاب یک وکیل ملکی کاربلد در میان انبوه مدعیان، نیازمند یک سازوکار نظارتی دقیق است تا دغدغههای متقاضیان به طور کامل برطرف شود. راما وکیل با معرفی وکلای گزینششده، این چالش را برطرف کرده است. ویژگیهای وکلای ملکی در وبسایت معتبر راما وکیل به شرح زیر است:
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سخن پایانی
در نهایت در بازار پرریسک مسکن، غفلت از قوانین ثبتی و تبصرههای مدنی هشداری جدی برای از دست رفتن سرمایه است. همچنین تنظیم قرارداد بدون نظارت حقوقی کارشناسان زبده، راه را برای کلاهبرداریهای پیچیده باز میگذارد. به عبارتی تکیه بر شانس در این مبادلات کلان مالی، ریسکی جبرانناپذیر و غیرعقلانی است.
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