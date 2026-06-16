به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان ظهر سهشنبه در نخستین نشست کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از سرقت که در قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هرچه فاصله زمانی میان کشف جرم، شناسایی متهم، تحویل پرونده به دستگاه قضایی و صدور رأی کمتر باشد، حتمیت و قطعیت مجازات افزایش یافته و زمینه پیشگیری از تکرار جرم فراهم میشود.
وی افزود: هنوز بخشی از سرقتهای رخداده کشف نشده و در برخی پروندهها نیز با وجود کشف جرم، مرتکبان شناسایی نشدهاند؛ از این رو ضروری است پلیس، کلانتریها و دستگاههای مرتبط برنامه ویژهای برای کشف، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تأکید بر اهمیت تکمیل مستندات پروندههای سرقت تصریح کرد: گزارشهای پلیس، سوابق کیفری و ادله اثباتی باید بهگونهای ارائه شود که امکان احراز مجرمیت برای مرجع قضایی فراهم شود، چرا که دستگاه قضایی مکلف است بر اساس مستندات قانونی تصمیمگیری کند.
فولیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها در حوزه پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: رسانهها نقش مهمی در آگاهسازی مردم دارند و استان قزوین نیز از ظرفیتهای متعددی در این حوزه برخوردار است.
وی ادامه داد: حوزه هنری، رسانههای مکتوب و دیداری، سازمانهای مردمنهاد و حتی خود مردم میتوانند در تولید محتوای فاخر و جذاب برای ارتقای سطح آگاهی عمومی مشارکت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به راهاندازی موکب فرهنگی و اجتماعی در میدان میرعماد قزوین اظهار کرد: به مدت ۴۵ شب از ظرفیت حضور گسترده مردم در برنامههای مذهبی و فرهنگی برای تبیین موضوعات مرتبط با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم استفاده میشود.
وی افزود: در این برنامهها هر شب یکی از موضوعات مرتبط با پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی مطرح میشود و مسئولان مختلف از جمله فرمانداران، بخشداران، مسئولان محلی و سایر مدیران برای گفتوگو با مردم و پاسخگویی به مسائل و دغدغههای آنان حضور پیدا میکنند.
فولیان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت هنر، رسانه و مشارکت مردمی در کنار اقدامات انتظامی و قضایی میتواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.این نسخه با ساختار و ادبیات متداول خبرگزاری مهر تنظیم شده و برای انتشار مناسب است.
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