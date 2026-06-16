به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی با اشاره برنامه‌های ماه محرم در کانون‌های مساجد، عاشورا را محور هویت دینی و ملی ایرانیان دانست و گفت: محرم امسال فرصتی برای تقویت همبستگی ملی، تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع)، حضور پررنگ جوانان و نوجوانان مسجدی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان افزود: برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌های دینی با محوریت تبیین فلسفه عاشورا، چرایی ماندگاری واقعه کربلا و درس‌های نهضت حسینی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این ایام است.

وی با اشاره به جایگاه محوری نهضت عاشورا در فرهنگ اسلامی و ایرانی اظهار کرد: عاشورا و حماسه حسینی نقطه کانونی هویت دینی و ملی و سرچشمه جوشان غیرت، آزادگی، ایثار و انسجام اجتماعی است و در شرایط کنونی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به تقویت همبستگی ملی و حضور آگاهانه در صحنه نیاز دارد، ایام محرم فرصتی بی‌بدیل برای تجلی این وحدت و اقتدار مردمی فراهم می‌کند.

اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه و برنامه‌های مردمی اظهار کرد: حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی، برگ برنده ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است. این حضور که از نخستین روزهای جنگ تحمیلی اخیر با مشارکت گسترده مردم شکل گرفت، جلوه‌ای از انسجام ملی و پایبندی جامعه به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان با تأکید بر اینکه محرم امسال رنگ و بوی ویژه‌ای خواهد داشت، گفت: برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌های دینی با محوریت تبیین فلسفه عاشورا، چرایی ماندگاری واقعه کربلا و درس‌های نهضت حسینی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این ایام است.

اسلامی با اشاره به نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در برنامه‌های محرم افزود: هیئت‌های نوجوانان در برخی مساجد استان شکل گرفته و جوانان مسجدی با شور و انگیزه فراوان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مشارکت دارند. کانون‌هایی همچون بصیرت مسجد امیرالمؤمنین(ع)، کانون اسحاق‌میرزا و کانون شهید چمران نیز در کنار هیئت دختران انقلاب، از آغاز جنگ تحمیلی اخیر تاکنون حضوری فعال در برنامه‌های مردمی و تجمعات شبانه داشته‌اند و این حماسه‌آفرینی‌ها در ماه محرم نیز ادامه خواهد یافت.

وی احسان و مواسات حسینی را از دیگر محورهای برنامه‌های محرم برشمرد و گفت: برپایی مواکب، توزیع نذورات، کمک به نیازمندان و اجرای برنامه‌های خیرخواهانه در مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری شهری و روستایی از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای این ایام است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان همچنین از برگزاری نماز استغاثه به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) در مساجد خبر داد و افزود: این آیین معنوی با هدف تقویت روحیه امید، انسجام و توسل به ساحت مقدس امام زمان(عج) برگزار خواهد شد.

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های محرم امسال را برگزاری یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: در این ایام یاد و خاطره شهدای این نبرد، به‌ویژه شهید علی توری از مدیران مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان که در جریان جنگ ۱۲ روزه به فیض شهادت نائل شد، گرامی داشته خواهد شد.

اسلامی خاطرنشان کرد: امروز بچه‌های مسجد با الهام از مکتب عاشورا در میدان تبیین، خدمت‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی و تقویت امید و وحدت اجتماعی حضور دارند و محرم امسال نیز فرصتی خواهد بود تا این ظرفیت عظیم مردمی بیش از پیش در خدمت اعتلای فرهنگ دینی و تقویت همبستگی ملی قرار گیرد.