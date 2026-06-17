داروهای دیابت بر روند بهبود سرطان سینه موثرند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تحقیقات قبلی نشان داده است که بازماندگان سرطان سینه مبتلا به چاقی یا دیابت نوع ۲ اغلب بقای ضعیف‌تری را تجربه می‌کنند.

تیمی از دانشمندان پرونده‌های سلامت نزدیک به ۸۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سینه را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ تشخیص داده شده بودند، بررسی کردند.

محققان نتایج بیماران چاقی را که قبل و بعد از تشخیص از داروهای GLP-۱ استفاده می‌کردند در مقایسه با افراد غیرمصرف‌کننده، و بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که از GLP-۱ استفاده می‌کردند در مقایسه با سایر داروها، از جمله انسولین و متفورمین، مقایسه کردند.

این مطالعه استفاده از GLP-۱ را با کاهش خطر کلی مرگ ناشی از هر علتی در یک دوره پیگیری ۱۰ ساله مرتبط دانست.

بازماندگانی که از داروهای GLP-۱ برای دیابت یا چاقی استفاده می‌کردند، همچنین خطر بازگشت سرطان آنها پس از درمان به طور قابل توجهی کمتر بود.

«برنارد فوملر»، نویسنده ارشد و مدیر علوم جمعیتی در مرکز جامع سرطان ریچموند ویرجینیا، گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که داروهای GLP-۱ ممکن است مزایای محافظتی داشته باشند و به طور بالقوه بقا و خطر عود را در برخی از بیماران زن مبتلا به سرطان سینه بهبود بخشند.»

اما او افزود: «برای تعیین اینکه آیا این مزایا با کنترل وزن، بهبود سلامت قلب یا سایر عوامل بیولوژیکی مرتبط هستند، تحقیق بیشتری لازم است.»