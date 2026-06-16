به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دستیار، تصمیمات کمیسیون موارد خاص را درباره آزمون‌های ارتقا و گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

مشروح بخشنامه ابلاغ شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دستیار تخصصی به شرح ذیل است:

با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و نیز تسهیل امور آموزشی جهت دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی ، تصمیمات متخذه در کمیسیون 7 نفره موارد خاص مورخ 24/3/1405 در مورد آزمون های ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1405 طبق مفاد موضوع های 2 ، 6 ،7 و 9 صورتجلسه کمیسیون مذکور به شرح ذیل است:

1. کلیه دستیارانی که دارای کسر دوره آموزشی به هر دلیل (پذیرش تکمیل ظرفیت، استفاده از مرخصی های استعلاجی، بدون مزایا، تغییر رشته، انتقال ....) بوده، مشروط به پایان دوره آموزشی دستیاری تا پایان اسفند ماه سال 1405 مجاز به شرکت در دو ارتقا در یک سال (ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی) و گواهینامه تخصصی هستند.



2. با دو ارتقا در یک سال مجدد کلیه دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی مشروط به موافقت و معرفی کتبی گروه آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ضمن رعایت کلیه مصوبات و مقررات موجود و عدم کسر طول دوره موافقت شد.



3. با سه ارتقا در یک سال دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی در صورت موافقت و معرفی کتبی گروه آموزشی مربوطه و دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل مشروط به طی برنامه آموزشی مصوب رشته تخصصی ذیربط به طور کامل توسط دستیار و نیز عدم کسر طول دوره آموزشی موافقت شد.



4. دستیاران واجد شرایط شرکت در دو ارتقا ما قبل آخر و گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی (شهریور ماه سال 1405) به جایگزینی آزمون ارتقا ما قبل آخر (مرداد ماه سال 1405) خواهند بود . اما در صورتی که در آزمون ارتقا (مرداد ماه سال 1405) شرکت کرده و در ارتقا ما قبل آخر مردود شوند؛ مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نخواهند بود.