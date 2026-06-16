اعزام ۱۵۰۰مبلغ اصفهانی به سراسر کشور؛مأموریت ۱۲روزه مبلغان آغاز شد

حجتالاسلام والمسلمین صادق امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز عملیات بزرگ تبلیغی در استان اصفهان اظهار کرد: در این دوره، ۱۵۰۰ نفر از مبلغان خواهر و برادر از اصفهان به مناطق مختلف در سراسر کشور اعزام شدهاند. این اعزامها که در بازههای مناسبتی کوتاهمدت بین ۱۰ روز تا یک ماه تعریف میشوند، فراتر از یک مأموریت ساده، به عنوان یک «نظام رشد» عمل میکنند که ضمن تقویت هویت و نقش مبلغان، بستر لازم برای تربیت دینی و تعالی معرفتی مخاطبان را فراهم میسازد.
وی با تبیین شیوههای متنوع تبلیغی در این دوره افزود: مبلغان اعزامی در فرصت ۱۲ روزه حضور خود، مأموریتهای متعددی از جمله منبر و سخنرانی، تبلیغ چهرهبهچهره، ارائه مشاوره و پاسخگویی به مسائل دینی، فعالیت در فضای مجازی و برگزاری نشستهای تخصصی را بر عهده دارند. این تنوع در فعالیتها، علاوه بر ایفای رسالت دینی، به مبلغان اجازه میدهد تا توانمندیهای علمی و مهارتی خود را در میدان عمل ارزیابی کرده و ارتقا دهند.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به ساختار تخصصی این اعزامها تصریح کرد: مأموریتهای مذکور در دو سطح «عمومی» و «تخصصی» و در دو قالب «فردی» و «گروهی» سازماندهی شدهاند. در رویکرد جدید اداره اعزام عمومی، تمرکز اصلی بر جذب کیفی مبلغان و طراحی فرآیندهای تعالی است تا افراد از زمان پذیرش، در مسیر توسعه مستمر علمی و تبلیغی قرار گیرند.
حجتالاسلام امینی بر نقش کلیدی نیازسنجی در اثربخشی فعالیتها تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: اعزام این ۱۵۰۰ مبلغ بر اساس یک سازوکار دقیق نیازسنجی انجام شده است؛ به طوری که هر مبلغ یا گروه تبلیغی متناسب با ظرفیتها، نیازها و اقتضائات منطقه هدف و همچنین بر پایه تخصص و توانمندی فردی خود اعزام شده است تا بیشترین بهرهوری در برنامههای فرهنگی و آموزشی حاصل شود.
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