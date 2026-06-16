محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری آسمان استان زنجان غالبا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد و در برخی مناطق نیز سرعت وزش باد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه برای امروز احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در سطح استان وجود دارد، افزود: این بارش‌ها به شکل رگبارهای موقت و محلی خواهد بود و انتظار می‌رود در ساعات بعدازظهر از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار شود. با این حال این بارش‌ها فراگیر نبوده و تنها برخی مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت سامانه‌های جوی حاکم بر منطقه تصریح کرد: طی روزهای آینده سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد و به همین دلیل بارش قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود. البته شرایط محلی و ناپایداری‌های همرفتی می‌تواند در برخی ساعات موجب افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده شود.

رحمان‌نیا درباره روند تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا تا فردا روندی کاهشی خواهد داشت و در بیشتر مناطق استان شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود، اما از اواخر هفته به تدریج بر دمای هوا افزوده شده و روند افزایشی دما آغاز می‌شود.

وی با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته در ایستگاه‌های هواشناسی استان افزود: بر اساس داده‌های ثبت شده، ایستگاه نوربهار با حداقل دمای هشت درجه سانتیگراد خنک‌ترین منطقه استان و ایستگاه چورزق با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین درباره وضعیت دمایی مرکز استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دمای شهر زنجان ۲۲ درجه سانتیگراد است که این میزان نسبت به زمان مشابه روز گذشته تغییری نداشته است.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست با توجه به افزایش موقتی سرعت وزش باد و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در ساعات بعدازظهر، هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را به ویژه در ترددهای برون‌شهری و فعالیت‌های فضای باز مدنظر قرار دهند.