به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند ظهر امروز سهشنبه در جریان کلنگزنی دو پل در شهر خرمآباد، اظهار داشت: این دو پروژه در ادامه سه پروژه مهم تقاطعهای غیرهمسطح شهری که با همکاری قرارگاه خاتمالانبیا (ص) اجرا شدند، منعقد شده و بخشی از قرارداد بزرگ ۲.۲ همتی محسوب میشوند.
تخصیص ۳۵۰ میلیارد برای احداث ۲ پل
وی افزود: ما به مردم قول داده بودیم که ادامه مسیر قرارگاه خاتم در شهر خرمآباد را حتماً داشته باشیم و خوشبختانه امروز شاهد تحقق این وعده هستیم.
شهردار خرمآباد با اشاره به جزئیات تأمین مالی و نقش خیرین در این طرح، افزود: پل جنوبی تحت عنوان پل «قاضی» با سرمایهگذاری ورثه محترم «قاضی» و بهتبع وصیت مرحوم ابوی این خانواده ساخته خواهد شد و پل بالادست نیز تحت عنوان پل «افلاک» با منابع شهرداری و مساعدت دولت احداث میشود.
بارانی بیرانوند، گفت: مجموع اعتبار تخصیصیافته برای این دو پروژه، رقمی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نشان از عزم جدی مدیریت شهری و همراهی بخش خصوصی و دولتی دارد.
تکمیل ۱۸ماهه پلها
وی با اشاره به اهمیت زمانبندی در اجرای پروژههای عمرانی، اظهار کرد: باتوجهبه پیشبینی بارشها در پاییز عملیات عمرانی در بستر رودخانه خرمآباد میبایست پیش از آغاز فصل بارندگی به پایان برسد؛ بنابراین برنامهریزی دقیقی انجام دادهایم تا از تمام ظرفیت فصل تابستان برای پیشبرد سریع این دو پروژه استفاده کنیم.
شهردار خرمآباد، گفت: بر اساس قرارداد، بازه زمانی ۱۸ماهه برای بهرهبرداری در نظر گرفته شده است، اما باتوجهبه تجربه موفق پروژههای قبلی، امیدواریم این پلها نیز زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری برسند، بهویژه پل پایینی که پیشبینی میشود مدتزمان کمتری برای تکمیل نیاز داشته باشد.
بارانی بیرانوند در خصوص نوع سازه و استانداردهای فنی، تصریح کرد: سازه این پلها از نوع بتنی با طول عمر بالا انتخاب شده است که بر خلاف سازههای فلزی، دچار فرسایش زودهنگام نمیشود و مقاومت بسیار خوبی در برابر شرایط جوی و سیلابی دارد. طراحی این پروژهها کاملاً بر اساس آخرین استانداردهای مهندسی انجام شده و کیفیت ساخت با نظارت دقیق صورت خواهد گرفت.
وی به رفع موانع حقوقی و اداری این پروژه اشاره کرد و افزود: متأسفانه این پروژه درگذشته با مشکلاتی از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مواجه بود و سالها بهعنوان یک سازه ناقص در بستر رودخانه باقیمانده بود. اما خوشبختانه با مداخله مستقیم و راهبری استاندار لرستان این موانع برطرف و امروز شاهد کلنگزنی مجدد و آغاز عملیات اجرایی هستیم که دستاوردی بزرگ برای مدیریت شهری محسوب میشود.
نقش ۲ پروژه در توسعه شهری و گردشگری
شهردار خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این دو پروژه در توسعه شهری و گردشگری پرداخت و تصریح کرد: پلهای «قاضی» و «افلاک» نقشی انکارناپذیر در بهبود ترافیک، بهویژه در پهنه مرکزی شهر ایفا خواهند کرد و با اتصال نقاط مختلف به یکدیگر، روانی تردد را به همراه خواهند داشت.
بارانی بیرانوند، گفت: همچنین این پروژهها با پشتیبانی از حوزه گردشگری اطراف قلعه تاریخی «فلکالافلاک» و بافت تاریخی شهر، پل «صفوی» را از بار تردد خودروها خارج کرده و آن را به مکانی برای بازدید، گردشگری و هویت تاریخی شهر تبدیل خواهند کرد. در واقع این دو پل، بخشی از یک پازل بزرگ هستند که بزرگترین پروژه بازآفرینی تاریخ شهر خرمآباد را رقم میزنند.
وی با بیان اینکه این پروژهها زمینهساز تحول اساسی در پهنه مرکزی و تاریخی شهر خواهند بود، تأکید کرد: با اجرای این طرحها، نهتنها گرههای ترافیکی قدیمی گشوده میشود، بلکه فضای شهری مناسبی برای حضور گردشگران و شهروندان فراهم خواهد آمد که به رونق اقتصادی و هویتبخشی به شهر کمک شایانی میکند.
شهردار خرمآباد ضمن قدردانی از مجموعه قرارگاه خاتمالانبیا (ص) به دلیل همراهی و همکاری مؤثر، از خانواده محترم قاضی که با تأمین مالی پل «قاضی»، سنت حسنه خیرسازی را در شهر احیا کردند، افزود: تاریخ شهر خرمآباد هیچگاه از پروژههای خیر ساز نصیب نبود، چهارمین پل خیریه بر روی رودخانه خرمآباد احداث میشود که نشان از برکت، همدلی و حس نوعدوستی در این دیار دارد.
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