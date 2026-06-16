به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیهای اعلام شد که احتمال شنیده شدن صدای ناشی از انفجار کنترلشده در برخی نقاط شهرستان دماوند طی ساعات آتی وجود دارد.
بر اساس این اطلاعیه، صدای احتمالی ناشی از عملیات خنثیسازی و امحای مهمات باقیمانده از جنگ اخیر است که تحت نظارت دستگاههای مسئول و در شرایط کاملاً ایمن انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: تیمهای تخصصی چک و خنثیسازی پس از شناسایی و پاکسازی دقیق مناطق مورد نظر، تعدادی از اقلام باقیمانده را جمعآوری کردهاند.
همچنین تأکید شده است که این مهمات برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان، در محیطی امن و تحت تدابیر حفاظتی منهدم خواهند شد.
در ادامه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری کرده و اخبار مرتبط را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
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