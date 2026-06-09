به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان از انهدام کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در بخش توکهور و هشتبندی از توابع شهرستان میناب خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مهمات باقی‌مانده از حملات گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده که طی عملیاتی تخصصی توسط تیم‌های چک و خنثی سپاه استان هرمزگان خنثی و منهدم می‌شوند.

سپاه استان هرمزگان اعلام کرده است که شهروندان ساکن در محدوده شهرستان میناب، بخش توکهور و هشتبندی، احتمالاً صدای انفجار ناشی از این عملیات را از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر روز چهارشنبه، ۲۰ خرداد ماه، خواهند شنید.

روابط عمومی سپاه تأکید کرده است که این انفجارها کاملاً کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده عملیاتی خودداری کنند.