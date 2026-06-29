به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سالمی، از اجرای عملیات انفجارهای کنترل‌شده در برخی نقاط شهرستان طی امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و از شهروندان خواست با حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.

وی با اشاره به ضرورت پاک‌سازی کامل مناطق در معرض خطر اظهار داشت: در ادامه اقدامات تأمین امنیت و ارتقای ایمنی عمومی، عملیات شناسایی، خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده بقایای پرتابه‌های عمل‌نکرده و مهمات به‌جامانده از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، توسط تیم‌های تخصصی تخریب در برخی نقاط شهرستان، به‌ویژه محدوده‌های پیرامونی شهر پارسیان، در حال انجام است.

فرماندار پارسیان افزود: این عملیات تا پیش از ساعت ۲۰ امروز ادامه خواهد داشت و صداهای انفجاری احتمالی که در این بازه زمانی شنیده می‌شود، صرفاً ناشی از اجرای این عملیات تخصصی و ایمن‌سازی بوده و هیچ‌گونه تهدید یا خطری برای شهروندان وجود ندارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پارسیان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت و آرامش مردم در اولویت تمامی دستگاه‌های مسئول قرار دارد، از عموم شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از انتشار و بازنشر اخبار غیرموثق خودداری کرده و اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند.

سالمی خاطرنشان کرد: شهرستان پارسیان در جریان جنگ تحمیلی سوم از جمله مناطق مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و به همین منظور، پاک‌سازی بقایای مهمات عمل‌نکرده با هدف رفع هرگونه مخاطره احتمالی برای شهروندان و تأمین امنیت پایدار، با دقت و بر اساس برنامه‌های تخصصی در حال اجرا است.

وی در پایان تأکید کرد: فرمانداری شهرستان پارسیان با همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امدادی، روند اجرای این عملیات را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و تمامی اقدامات لازم برای حفظ امنیت، آرامش و سلامت شهروندان با حساسیت و دقت در حال انجام است.