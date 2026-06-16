به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق مورد نظر، عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده برخی پرتابه‌های عمل‌نکرده و بقایای مهمات به‌جامانده از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در محدوده شهر جاسک انجام خواهد شد.

بر این اساس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در محدوده شهر جاسک وجود دارد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی و پاکسازی کامل منطقه و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود و صدای احتمالی ناشی از انفجارهای کنترل‌شده خواهد بود.

از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و در صورت شنیدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام‌شده، نگرانی نداشته باشند.

همچنین تأکید شده است، تمامی تمهیدات لازم برای اجرای ایمن این عملیات پیش‌بینی شده و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.