به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق مورد نظر، عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده برخی پرتابههای عملنکرده و بقایای مهمات بهجامانده از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در محدوده شهر جاسک انجام خواهد شد.
بر این اساس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در محدوده شهر جاسک وجود دارد.
این عملیات با هدف تأمین ایمنی و پاکسازی کامل منطقه و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام میشود و صدای احتمالی ناشی از انفجارهای کنترلشده خواهد بود.
از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و در صورت شنیدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلامشده، نگرانی نداشته باشند.
همچنین تأکید شده است، تمامی تمهیدات لازم برای اجرای ایمن این عملیات پیشبینی شده و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.
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