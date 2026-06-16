به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری، در جلسه هیئت امنای هیئت رزمندگان اسلام این شهرستان با بیان اینکه خدمت در ایام محرم و صفر یک سرمایه‌گذاری معنوی و اجتماعی است، اظهار داشت: کار برای امام حسین(ع) دارای ارزش والایی است و فعالیت در این مسیر اقدامی ارزشمند و ماندگار محسوب می‌شود.

تقدیر از همکاری شهرداری و شورای شهر در برگزاری برنامه‌های مذهبی

وی از همکاری مجموعه شهرداری و شورای شهر در برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی تقدیر کرد و افزود: شهرداری، شورای شهر و مجموعه اداری شهرستان در راستای پشتیبانی از برنامه‌های شهری و اجتماعات شبانه عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

تأکید بر همدلی و مشارکت عمومی در فعالیت‌های مذهبی

فرماندار کوهدشت با تأکید بر همدلی و مشارکت عمومی در فعالیت‌های مذهبی تصریح کرد: همه ما با افتخار رزمنده هستیم و هر کدام عضو کوچکی از هیئت رزمندگان اسلام به شمار می‌آییم. این هیئت تقویت خواهد شد، اما این به معنای نادیده گرفتن سایر هیئات نیست و از همه هیئات مذهبی نیز حمایت خواهد شد.

اربعین؛ فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کوهدشت

ناصری اربعین حسینی را ظرفیتی مهم برای معرفی کوهدشت دانست و گفت: اربعین فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان است. در محور زانوگه به سمت کوهنانی و زانوگه به سمت درب گنبد، پیمانکار برنامه تجهیز کارگاه برای اجرای مجموع ۴۰ کیلومتر چهارخطه کردن محور را دارد که این موضوع به برکت قرار گرفتن کوهدشت در مسیر تردد زائران اربعین حسینی محقق می‌شود.

فرمانده سپاه کوهدشت: تحول در فعالیت‌های هیئت رزمندگان اسلام

در این جلسه، سرهنگ علی بازوند، فرمانده سپاه کوهدشت، نیز با اشاره به فعالیت‌های هیئت رزمندگان اسلام در شهرستان گفت: در کوهدشت تحولی در فعالیت‌های هیئت صورت گرفته و این مجموعه در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی عملکرد مطلوبی داشته است.

حمایت از تمامی هیئات مذهبی در ایام محرم و صفر

فرماندار کوهدشت در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهرستان با تمام توان از مواکب و هیئات مذهبی حمایت خواهد کرد تا زمینه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم شود.