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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

برداشت محصول سیب‌زمینی از سطح مزارع پلدختر

برداشت محصول سیب‌زمینی از سطح مزارع پلدختر

پلدختر - مدیر جهاد کشاورزی پلدختر از برداشت محصول سیب‌زمینی از سطح مزارع این شهرستان خبر داد.

احمد ساتیاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برداشت سیب‌زمینی از سطح ۴۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان پلدختر آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به نظارت کارشناسان امور زراعی و به‌کارگیری روش‌های نوین زراعی، پیش‌بینی می‌شود، میزان متوسط برداشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان، امسال به ۵۷ تن افزایش یابد.

مدیریت جهاد کشاورزی پلدختر، گفت: این نهاد برای ترغیب کشاورزان به کشت این محصول بر اساس الگوی کشت نسبت به تهیه انواع کودهای موردنیاز و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص مراحل داشت و برداشت سیب‌زمینی برنامه‌هایی انجام داده است.

ساتیاروند، تصریح کرد: همچنین پایش مستمر اراضی زیر کشت این محصول از کاشت تا برداشت توسط اکیپ‌های حفظ نباتات در خصوص امراض، بیماری‌ها و آفات سیب‌زمینی انجام‌گرفته است.

وی یادآور شد: سیب‌زمینی به‌عنوان یک گیاه صنعتی و وجینی و باتوجه‌به کار آیی مصرف آب می‌تواند محصولی پر بازده در قالب طرح الگوی کشت و گیاه وجینی در تناوب زراعی کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، افزود: کاشت سیب‌زمینی دو سال است در شهرستان پلدختر آغاز شده است و باتوجه‌به کاشت در فصل پاییز و مصرف آب سبز و نیاز کمتر به استفاده از منابع آب زیرزمینی و رودخانه و کاهش هزینه‌های تولید، عملکرد در واحد سطح بالا، است.

ساتیاروند، گفت: استفاده از ساق و برگ به‌عنوان کود سبز، رعایت تناوب زراعی و کنترل علف‌های هرز و حاصلخیزی خاک برای کشت بعدی و سایر مزایا می‌تواند محصولی قابل‌توسعه در شهرستان به‌ویژه مناطق مستعد از جمله دشت جایدر به کار گرفته شود. سیب‌زمینی از محصولات دارای اولویت در توسعه کشت‌های نوین شهرستان پلدختر است.

کد مطلب 6862138

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