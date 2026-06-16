احمد ساتیاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برداشت سیب‌زمینی از سطح ۴۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان پلدختر آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به نظارت کارشناسان امور زراعی و به‌کارگیری روش‌های نوین زراعی، پیش‌بینی می‌شود، میزان متوسط برداشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان، امسال به ۵۷ تن افزایش یابد.

مدیریت جهاد کشاورزی پلدختر، گفت: این نهاد برای ترغیب کشاورزان به کشت این محصول بر اساس الگوی کشت نسبت به تهیه انواع کودهای موردنیاز و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص مراحل داشت و برداشت سیب‌زمینی برنامه‌هایی انجام داده است.

ساتیاروند، تصریح کرد: همچنین پایش مستمر اراضی زیر کشت این محصول از کاشت تا برداشت توسط اکیپ‌های حفظ نباتات در خصوص امراض، بیماری‌ها و آفات سیب‌زمینی انجام‌گرفته است.

وی یادآور شد: سیب‌زمینی به‌عنوان یک گیاه صنعتی و وجینی و باتوجه‌به کار آیی مصرف آب می‌تواند محصولی پر بازده در قالب طرح الگوی کشت و گیاه وجینی در تناوب زراعی کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، افزود: کاشت سیب‌زمینی دو سال است در شهرستان پلدختر آغاز شده است و باتوجه‌به کاشت در فصل پاییز و مصرف آب سبز و نیاز کمتر به استفاده از منابع آب زیرزمینی و رودخانه و کاهش هزینه‌های تولید، عملکرد در واحد سطح بالا، است.

ساتیاروند، گفت: استفاده از ساق و برگ به‌عنوان کود سبز، رعایت تناوب زراعی و کنترل علف‌های هرز و حاصلخیزی خاک برای کشت بعدی و سایر مزایا می‌تواند محصولی قابل‌توسعه در شهرستان به‌ویژه مناطق مستعد از جمله دشت جایدر به کار گرفته شود. سیب‌زمینی از محصولات دارای اولویت در توسعه کشت‌های نوین شهرستان پلدختر است.