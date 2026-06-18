به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه این استان در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: گلستان در بسیاری از محصولات کشاورزی جز استانهای برتر کشور است، اما در سالهای گذشته به دلیل ضعف زیرساختهای صنایع تبدیلی، بخشی از تولیدات به صورت خام از استان خارج شده یا دچار هدررفت میشد.
وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی یکی از سیاستهای اصلی دولت و مدیریت استان است تا با افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، درآمد کشاورزان بهبود یافته و از خامفروشی جلوگیری شود.
کیانمهر با اشاره به اقدامات انجامشده در فصل برداشت سیبزمینی گفت: با پیگیریهای استاندار گلستان و مکاتبات انجامشده با دولت، مجوز صادرات حدود ۱۰ هزار تن سیبزمینی اخذ شد که این اقدام نقش مهمی در تنظیم بازار استان و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: بخشی از این محصول نیز توسط واحدهای صنایع تبدیلی خریداری و فرآوری شد که این موضوع موجب افزایش سود کشاورزان و رضایتمندی فعالان بخش کشاورزی و صنایع مرتبط شد.
وی تأکید کرد: نتایج این سیاستها نشان میدهد با مدیریت صحیح و انسجام در تصمیمگیریها، میتوان علاوه بر حل مشکلات مقطعی بازار، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی استان را فراهم کرد.
کیانمهر با قدردانی از همکاری بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی استان گفت: تداوم این روند میتواند به رشد پایدار تولید، حمایت از کشاورزان و تقویت جایگاه گلستان در تولید محصولات کشاورزی کشور منجر شود.
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