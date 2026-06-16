به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی نشست مشترک روسای هیئت‌مدیره‌های‌ نظام پرستاری سراسر کشور و اعضای شورای‌عالی نظام پرستاری به‌ عنوان نمایندگان قانونی جامعه پرستاری کشور، آمده است: جامعه پرستاری ایران اسلامی همواره و در همه صحنه‌ها و بحران‌ها در خط مقدم ارائه خدمات سلامت به مردم شریف همواره حضور بی‌منت داشته‌اند و تعداد شهدای پرستاری در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم نشان‌دهنده میزان خطرپذیری جامعه پرستاری برای ارائه خدمت به مردم است.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین با توجه به مشکلات موجود در نظام سلامت که باعث عدم استفاده از توان کامل پرستاران در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت می‌شود به نمایندگی از جامعه پرستاری کشور درخواست‌های زیر را بیان می‌دارند و امیدوارند با مساعدت همه ارکان کشور برای رفع این مشکلات زمینه برای افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمات پرستاری فراهم شود.

در خواست از حاکمیت

افزایش نقش پرستاران در تولیت نظام سلامت، نهادهای سیاست‌گذاری کلان و مدیریت و برنامه‌های نظام سلامت در سطوح راهبردی از جمله در برنامه پزشکی خانواده

درخواست از مجلس شورای اسلامی

۱. بهره‌گیری از ظرفیت موثر سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت و مشورت در فرآیند تدوین قوانین مرتبط با سلامت

۲. تسریع در اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری

۳. تصویب قانون جامع مراقبت‌های پرستاری

درخواست از دولت و وزارت بهداشت

۱. به‌ رسمیت شناخته شدن حرفه پرستاری به‌عنوان حرفه حاکمیتی

۲. تسریع در اجرای پیشنهادات کارگروه ویژه رئیس جمهور

۳. ارائه برنامه جامع استاندارد سازی نیروی انسانی در جهت حفظ و نگهداشت منابع ارزشمند پرستاری

۴. اصلاح نظام پرداخت در نظام سلامت با رویکرد عدالت محوری و تعیین ارزش اقتصادی واقعی مراقبتهای پرستاری در تعرفه ها و اصلاح حقوق پایه پرستاران و کارکنان نظام سلامت

۵. جبران خدمت پرستاران و کارکنان نظام سلامت که علیرغم کاهش ساعت کارکنان دیگر مجبورند به طور تمام وقت در عرصه خدمت رسانی حضور داشته باشند.

۶. اجرای یکسان قوانین پرستاری در همه بخشهای غیر دانشگاهی از جمله تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی

۷. الزام سازمان های بیمه پایه جهت پرداخت تعهدات خود به مراکز درمانی جهت کاهش معوقات پرسنلی

درخواست از قوه قضائیه

۱. نظارت جدی تر بر امنیت مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان اماکن عمومی و مقابله با خشونت بر علیه کارکنان نظام سلامت

۲. برخورد قاطعانه با مداخله گران غیر قانونی در حوزه مراقبت و پرستاری

۳. بهره گیری از ظرفیت موثر سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت و بازرسی قانونی