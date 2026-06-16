رشد دخانیات در میان دختران ۱۳ تا ۱۵ سال؛ لزوم کنترل شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی، نشست توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی«تشتا» با حضور مرتضی عمادی مدیرکل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و محمدرضا مسجدی مدیر جمعیت مبارزه با دخانیات و جمعی از مدیران مجموعه برگزار شد.
در این نشست طرفین بر لزوم همکاریهای دوجانبه برای کنترل آسیبهای ناشی از مصرف محصولات دخانی در تولیدات رسانهای تأکید کردند.
عمادی در ابتدای این جلسه به معرفی اداره کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی پرداخت و توضیح داد که این ادارهکل بهعنوان بازوی تعاملی ساترا با جامعه، وظیفه توسعه مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلها در امر تنظیمگری را بر عهده دارد؛ همچنین سلسله نشستهای «تشتا» نیز با هدف شناسایی سازمانهای مردمنهاد و ایجاد بستری برای همافزایی و شبکهسازی میان بازیگران اجتماعی طراحی شده است.
در ادامه، مسجدی با استناد به قانون جامع کنترل دخانیات و ممنوعیت تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم آن، نسبت به آمار نگرانکننده حوزه دخانیات هشدار داد.
وی با اشاره به تولید سالانه ۸۰ میلیارد نخ سیگار و گردش مالی ۳۵۰ همتی این صنعت، از رشد ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در میان دختران ۱۳ تا ۱۵ سال خبر داد و خواستار نقشآفرینی مؤثرتر نهادهای رسانهای در این حوزه شد.
در پایان این نشست، ضمن اشاره به وجود ۱۶۰ شکایت فعال در حوزه صوتوتصویر فراگیر و پلتفرمها پیرامون تبلیغ دخانیات، طرفین بر استمرار همکاریهای تخصصی برای ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیبهای فرهنگی ناشی از عادیسازی مصرف دخانیات در تولیدات نمایشی تأکید کردند.
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