بهره برداری از طرح های جهاد کشاورزی گیلان با اعتبار ۶۳ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی با اشاره به ۲۷ خرداد، سالروز جهاد سازندگی، اظهار کرد: جهاد سازندگی از ابتدا با هدف عمران، آبادانی و توسعه روستاها شکل گرفت و در دوران دفاع مقدس نیز خدمات ارزشمندی را ارائه داد.

وی افزود: امروز این نهاد با عنوان «سنگرسازان بی سنگر» شناخته میشود و اقداماتش در راستای خدمت رسانی به مردم است.

تأمین ۸۵ درصد غذای کشور در داخل

محمدی با اشاره به هفته جهاد کشاورزی که از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه گرامی داشته می شود، ادامه داد: نقش کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط حساس منطقه و جهان، بویژه جنگ رمضان، پررنگ است.

وی به سهم بالای استان گیلان در این حوزه با تأمین ۸۵ درصد از امنیت غذایی کشور در داخل کشور اشاره کرد و ادامه داد: این درصد اهمیت استراتژیک کشاورزی را در تأمین نیازهای اساسی کشور نشان میدهد.

۶۳ میلیارد تومان اعتبار استانی برای پروژه های عمرانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در خصوص جزئیات اعتبارات عمرانی در حوزه آب و خاک، گفت: اعتبارات ملی تخصیص یافته به این بخش بالغ بر یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه اعتبارات استانی برای اجرای پروژه های عمرانی در همین حوزه، ۶۳ میلیارد تومان است، افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبار به طرح های اولویت داری اختصاص یافته است که شامل لایروبی آب بندان ها، احداث بندهای انحرافی، حفر و تجهیز چاه عمیق، احداث ایستگاه های پمپاژ، انتقال آب با لوله، برق رسانی به چاهها و ایستگاه های پمپاژ و ساخت سردهنه ها می شود.

طرح شاخص تجهیز و نوسازی اراضی روستای دهکاء

محمدی به طرح تجهیز و نوسازی اراضی روستای دهکاء در سطح ۱۹۱ هکتار با ۱۳ میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد و گفت: این طرح به عنوان یکی از طرحهای شاخص استان، روز گذشته به صورت برخط با کشور در راستای دهکا آستانه اشرفیه به بهره برداری رسید.

نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور

وی با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان در تحقق امنیت غذایی، اظهار کرد: کشاورزان، خط مقدم تأمین غذای جامعه هستند و تلاش شبانه روزی آنان، ستون فقرات خودکفایی کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: حمایت از این قشر زحمتکش و رفع موانع تولید، از اولویت های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است تا بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و تولید پایدار در بخش کشاورزی باشیم.

محمدی در پایان از رشد تولیدات و کیفیت محصولات غذایی و پیشرفت در حوزه های مختلف کشاورزی نیز مباحثی را مطرح کرد و بر تداوم این روند تأکید کرد.