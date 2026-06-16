به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران در جلسه هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ، به تشریح برنامهریزیهای گسترده برای مدیریت این رویداد ملی پرداخت.
وی با اشاره به پایداری مردم در برابر چالشهای اخیر کشور، بیان کرد که همدلی و انسجام ملت، بار دیگر شکوه و عظمت تمدن شیعی را به رخ جهانیان خواهد کشید.
پوریافر این مراسم را یکی از بزرگترین پروژههای اجرایی و اجتماعی تاریخ ایران برشمرد و اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشاندهنده حضور احتمالی ۲۵ میلیون نفر از تهران و استانهای همجوار است. مدیریت چنین حجم عظیمی از جمعیت، نیازمند به کارگیری حداکثر ظرفیت تمامی دستگاههاست تا مراسم با نهایت عزت و در کمال آرامش برگزار شود.
شهردار منطقه ۵ با تبیین نقش کلیدی این منطقه در مراسم پیشرو گفت: به دلیل استقرار منطقه ۵ در ورودیهای غربی تهران، ما میزبان اصلی زائرانی هستیم که از استانهای غربی راهی پایتخت میشوند. همچنین با توجه به احتمال عبور مسیر تشییع از بزرگراه شهید همت، نیروهای خدماتی و پشتیبانی منطقه در آمادهباش کامل به سر میبرند.
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