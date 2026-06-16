به گزارش خبرنگار مهر، محرم که فرا می‌رسد، دل‌های مؤمنان بار دیگر به کربلا گره می‌خورد و جهان تشیع در سوگ بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ می‌نشیند؛ مصیبتی که هیچ اندوهی را یارای هم‌سنگی با آن نیست. امسال اما عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، در حالی به استقبال ماه حزن و حماسه می‌روند که داغ‌هایی تازه نیز بر جان امت اسلامی نشسته است؛ داغ شهادت رهبر انقلاب، داغ فرماندهان و مجاهدان جنگ رمضان و داغ کودکان مظلوم میناب. محرم ۱۴۴۸ قمری برای بسیاری از ایرانیان، یادآور پیوندی عمیق‌تر میان سوگ عاشورا و فداکاری فرزندان این ملت در مسیر آرمان‌های حسینی است.

امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، نخستین روز ماه محرم‌الحرام ۱۴۴۸ قمری است؛ ماهی که نام آن با حماسه، ایثار و مظلومیت گره خورده است. امسال، آیین‌های عزاداری در حالی برگزار می‌شود که ملت ایران در ماه‌های گذشته حوادثی تلخ و جان‌سوز را پشت سر گذاشته است. شهادت رهبر معظم انقلاب، شهادت جمعی از فرماندهان و رزمندگان جنگ رمضان و همچنین فاجعه بمباران مدرسه‌ای در میناب، از جمله رخدادهایی است که بر اندوه عمومی جامعه افزوده است. با این همه، در نگاه عزاداران حسینی، قله همه مصائب و سرچشمه همه اشک‌ها همچنان کربلا و مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع) است و دیگر داغ‌ها در پرتو آن معنا می‌یابند.

شهادت رهبر انقلاب؛ مجاهدی که در مسیر آرمان‌های حسینی به دیدار حق شتافت

شهادت رهبر معظم انقلاب در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴، یکی از تلخ‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. شخصیتی که دهه‌ها پرچم‌دار گفتمان عاشورا و مروج فرهنگ مقاومت بود، سرانجام پس از عمری مجاهدت و خدمت، به خیل شهیدان پیوست. خبر شهادت ایشان موجی از اندوه و تأثر را در سراسر کشور و جهان اسلام برانگیخت و میلیون‌ها نفر را در سوگ فرو برد.

محرم امسال برای بسیاری از مردم ایران یادآور فقدان رهبری است که همواره مجالس عزای حسینی را مأمن دل‌های عاشق می‌دانست و خود از ارادتمندان و خادمان مکتب سیدالشهدا(ع) بود. عزاداران در کنار سوگواری برای امام حسین(ع)، یاد و خاطره این مجاهد شهید را نیز گرامی می‌دارند و او را از رهروان صادق مکتب عاشورا می‌شمارند.

میناب؛ روایت مظلومیت کودکانی که نامشان در حافظه جمعی ملت ماندگار شد

حادثه بمباران مدرسه «شجره طیبه» در میناب نیز از جمله رخدادهایی است که در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است. در این حادثه، جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری داغدار شدند. تصاویر و روایت‌های بازماندگان این فاجعه، موجی از اندوه و همدردی را در سراسر کشور برانگیخت.

نام این کودکان مظلوم، در کنار دیگر شهدای این سرزمین، در محافل و مجالس یادبود گرامی داشته می‌شود. هرچند در فرهنگ عاشورایی، هیچ مصیبتی هم‌تراز مصیبت کربلا دانسته نمی‌شود، اما یاد این قربانیان بی‌گناه نیز به‌عنوان جلوه‌ای از مظلومیت و رنج انسان‌های بی‌دفاع، در ذهن جامعه باقی مانده است.

شهدای جنگ رمضان؛ مجاهدانی که راه ایثار را برگزیدند

جنگ رمضان نیز نام هزاران شهید را در دفتر افتخارات این ملت ثبت کرد. در میان شهدا، فرماندهان، رزمندگان و نیروهای مختلفی حضور داشتند که سال‌ها از آرمان‌های کشور و امت اسلامی دفاع کرده بودند.

آغاز محرم، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های این شهیدان نیز به شمار می‌رود؛ شهیدانی که خانواده‌ها و همرزمانشان آنان را ادامه‌دهندگان راه ایثار و مقاومت می‌دانند. با این حال، در همه این مجالس و آیین‌ها، یادآوری این حقیقت همواره برجسته است که سرچشمه اصلی فرهنگ شهادت و فداکاری، نهضت عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

همه چیز در نسبت با مکتب عاشورا تعریف می شود

آنچه محرم امسال را متفاوت ساخته، هم‌نشینی سوگ‌های تازه با اندوه جاودانه عاشوراست. هیئت‌ها، مساجد و مجالس عزاداری در سراسر کشور، ضمن پاسداشت یاد شهیدان ماه‌های گذشته، محور اصلی مرثیه‌ها و سوگواری‌های خود را بر مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان قرار داده‌اند.

در فرهنگ شیعی، همه شهیدان در نسبت با مکتب عاشورا تعریف می‌شوند و همه راه‌های ایثار و مقاومت به کربلا می‌رسد. از همین رو، عزاداران حسینی در محرم امسال، هم یاد شهیدان معاصر را گرامی می‌دارند و هم اشک خود را نثار بزرگ‌ترین مظلوم تاریخ می‌کنند؛ همان امامی که نام و قیامش تا ابد چراغ هدایت آزادگان جهان خواهد بود.

«السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»

سلام بر حسین(ع)، بر علی بن الحسین(ع)، بر فرزندان حسین(ع) و بر یاران وفادار حسین(ع).