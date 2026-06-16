به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور عصر سه شنبه در گردهمایی طلایهداران جهاد تبیین که با حضور علما و فضلای شهرستان در دفتر امام جمعه چالوس برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی قیام عاشورا پرداخت.
وی فلسفه نهضت حسینی را ریشهدارترین الگوی استکبارستیزی دانست و تصریح کرد که عزتخواهی و سرپیچی از هرگونه ذلت، مهمترین پیام این حماسه جاویدان است که همواره مایه انسجام و اتحاد امت اسلامی بوده است.
نماینده عالی دولت در چالوس با یادآوری همراهی کمنظیر مردم در رویدادهای اخیر، اظهار داشت: طی بیش از ۱۰۰ شب، حضور پرشور و آگاهانه ملت در صحنه، ایران عزیز را در برابر توطئههای دشمنان بیمه کرد و این همبستگی مثالزدنی، نقشی کلیدی در خنثیسازی اهداف معاندان ایفا نمود.
یوسفپور با اشاره به توانمندیهای راهبردی کشور، افزود: تسلط بر معادلات اقتصادی خلیجفارس، اقتدار بیبدیل نیروهای مسلح و بازدارندگی محور مقاومت، همگی نشانههایی از قدرت پایدار نظام اسلامی است که بار دیگر در رویارویی با جبهه استکبار به اثبات رسید.
وی با اشاره به تحولات بینالمللی، از ناکامی راهبردهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفت و خاطرنشان کرد: تیم مذاکرهکننده کشورمان با هدایت های رهبر معظم انقلاب حرکت میکند و در چنین شرایطی، هرگونه تفرقهافکنی به نفع دشمن تمام خواهد شد، از این رو حفظ وحدت و همدلی ملی از هر زمان دیگر ضروریتر است.
فرماندار چالوس در بخش پایانی سخنان خود، برگزاری باشکوه و توأم با بصیرت مراسمهای عزاداری را خواستار شد و تأکید کرد: دشمن همواره به دنبال سوءاستفاده از فرصتهای هیجانی و احساسی است، بنابراین هوشیاری متولیان فرهنگی و مذهبی در ماه محرم، نقشی تعیینکننده در مصونماندن مجالس حسینی از هرگونه انحراف و آسیب دارد.
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