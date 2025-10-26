به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان چالوس با تأکید بر اهمیت تاریخی منطقه مرزن‌آباد، خواستار ثبت این منطقه به نام شهرستان چالوس شد و بر ضرورت توجه به تاریخ و فرهنگ این منطقه تأکید کرد.

وی بر جایگاه تاریخی منطقه مرزن‌آباد تأکید کرد و گفت: مرزن‌آباد رویشگاه علویان بوده و باید این موضوع به نام شهرستان چالوس، به ویژه منطقه مرزن‌آباد ثبت شود.

وی افزود: این مأموریت به اداره میراث فرهنگی شهرستان واگذار شده است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.

فرماندار چالوس در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی این منطقه، تأکید کرد که ثبت مرزن‌آباد به نام شهرستان چالوس، علاوه بر اهمیت فرهنگی، به شناساندن تاریخ غنی این منطقه به نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.

فرماندار چالوس در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، آن را نماد آگاهی، آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی و استبدادستیزی نسل جوان دانست و بر ضرورت تبیین این مفاهیم برای نسل‌های آینده تأکید کرد. وی همچنین بر شناسایی و تکریم بانوان فرهیخته شهرستان توسط دستگاه‌های متولی و برگزاری مراسم ویژه برای تجلیل از آنان تأکید کرد.

در پایان، یوسف‌پور از همه دستگاه‌های متولی خواست تا جدول زمان‌بندی برنامه‌های فرهنگی خود را به دبیرخانه شورا (اداره ارشاد اسلامی) ارائه دهند تا این برنامه‌ها به شکل هماهنگ و منظم برگزار شوند.

حجت‌الاسلام سید داود موسوی امام جمعه شهرستان چالوس نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت روزهای مختلف ماه آبان، به ویژه ۱۳ آبان، ۱۴ آبان و روز پرستار، این مناسبت‌ها را از مصادیق ارتقای فرهنگ عمومی دانست و بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مازندران و توجه به نقش جوانان در آینده کشور تأکید کرد.

وی همچنین بر الگوسازی فرهنگی برای نسل نوجوان و لزوم توجه ویژه به آنان برای تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام امام جمعه شهرستان چالوس ضمن تقدیر از تلاش‌های پرستاران شهرستان، خواستار برگزاری همایش تکریم بانوان شاخص شهرستان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی شد.