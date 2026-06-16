۱۲۵ آشپزخانه اطعام حسینی در هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ۱۲۵ آشپزخانه اطعام و احسان حسینی در نقاط مختلف استان هرمزگان راهاندازی شده و فعالیت خود را آغاز کردند.
حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان، در حاشیه افتتاح اولین آشپزخانه اطعام حسینی که با حضور آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و احسان حسینی و همچنین کمک به معیشت خانوادههای نیازمند، پویش اطعام حسینی با مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان هرمزگان اجرا میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان ماه صفر امسال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم در این آشپزخانهها طبخ و میان نیازمندان تحت پوشش و همچنین خانوادههای کمبرخوردار شناساییشده در سطح استان هرمزگان توزیع میشود.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به توزیع پنج هزار بسته معیشتی در کنار توزیع غذای گرم، تصریح کرد: این بستهها شامل اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز خانوادههاست که با هدف تقویت سفرههای آنان در ایام سوگواری تهیه و اهدا خواهد شد.
باسره با بیان اینکه هزینه اجرای این پویش از محل مشارکتهای مردمی تأمین میشود، خاطرنشان کرد: خیران نیکاندیش، ۱۶۴ مرکز نیکوکاری فعال در سطح استان، هیئتهای مذهبی و گروههای جهادی با همافزایی و همکاری نزدیک با کمیته امداد، نقش اصلی را در تأمین منابع مالی و اجرایی این طرح بر عهده دارند.
وی در ادامه از مردم نوعپرور استان خواست تا در این پویش حسینی مشارکت داشته باشند و گفت: شهروندان میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا واریز وجه نقد به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۲۲۲، سهم خود را در این حرکت خداپسندانه ادا کنند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان با اشاره به استقبال گسترده سال گذشته از این پویش، اظهار داشت: در سال گذشته، یک میلیون و ۲۵۰ هزار پرس غذای گرم با اعتباری بالغ بر ۱۵۲ میلیارد تومان بین نیازمندان استان توزیع شد که امسال با افزایش ۲۰ درصدی، شاهد خدماترسانی گستردهتری به جامعه هدف خواهیم بود.
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