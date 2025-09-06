به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رمضانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از واریز یکهزار و ۵۸۲ میلیارد تومان به حساب گندمکاران استان خبر داد و گفت: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات کشاورزانی که محصول خود را تا پایان مردادماه به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دادهاند، تسویه شده است.
وی غفزود: در سال جاری بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم به ارزش یکهزار و ۶۶۵ میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی ادامه داد: پرداخت این مبلغ، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند مالی آنها صورت گرفته و به محض ثبت اسناد کشاورزان در سامانه بانک عامل، مطالبات به حساب آنها واریز شد.
رمضانی همچنین اعلام کرد: مابقی مطالبات گندمکاران نیز پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور بهبود وضعیت مالی کشاورزان و ترغیب آنها به افزایش تولید گندم در سالهای آتی انجام شده است.
