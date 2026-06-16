رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استقبال استاندار زنجان وارد این استان شد.

رییس سازمان محبط زیست استان زنجان در نخستین برنامه سفر خود، با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدای محیط‌بان استان ادای احترام کرد.

شهیدان «مهدی مجلل» و «میکائیل هاشمی» از جمله شهدای محیط‌بان استان زنجان هستند که در راه حفاظت از محیط‌زیست و منطقه حفاظت‌شده «فیله‌خاصه» به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بازدید از منطقه حفاظت شده دشت سهرین از برنامه‌های نخستین روز سفر انصاری رئیس سازمان محیط زیست به استان زنجان است.

بازدید از شرکت تولید کننده کاغذ و شرکت جلسه شورای اداری استان زنجان از برنامه‌های سفر انصاری رئیس سازمان محیط زیست به استان زنجان است.