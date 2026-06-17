صعود ۵۲ همتی ارزش گروه زراعت در بازار سهام ایران

به گزارش خبرنگار مهر، گروه زراعت و خدمات وابسته در بازار سرمایه ایران طی ماههای اخیر یکی از مهمترین جابهجاییهای ارزش بازار را تجربه کرده و از یک صنعت نسبتاً کمتحرک به یکی از کانونهای توجه بازار سرمایه تبدیل شده است.
مجموع ارزش بازار این گروه که در پایان سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد، اکنون به بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی بیش از ۷۰ درصد را در بازهای کوتاه ثبت کرده است؛ افزایشی که تنها ناشی از رشد قیمت سهام نیست و تحت تأثیر ورود نقدینگی جدید، تغییر انتظارات نسبت به زنجیره غذایی و نقشآفرینی پررنگتر شرکتهای بزرگ این صنعت شکل گرفته است.
در حال حاضر این گروه با ۲۳ نماد فعال، یکی از متراکمترین ساختارهای صنعتی بازار سرمایه را تشکیل میدهد؛ ساختاری که در آن چند شرکت بزرگ سهم اصلی از ارزش بازار را در اختیار دارند و در کنار آن، مجموعهای از شرکتهای متوسط و کوچک در حلقههای مختلف زنجیره تولید از دامپروری و تولید شیر خام تا خوراک دام و محصولات زراعی فعالیت میکنند. این ترکیب باعث شده گروه زراعت از یک صنعت صرفاً تولیدی، به یک نمایه سرمایهگذاری در حوزه امنیت غذایی تبدیل شود.
روند تاریخی شاخص گروه زراعت
نمودارهای عملکرد تاریخی این گروه نشان میدهد دورهای طولانی از رکود و نوسان در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰، در نهایت با یک دوره رشد قابل توجه در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ همراه شده است.
نمودار زیر تغییرات شاخص گروه زراعت را در خلال سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ نشان میدهد.
نمودار زیر بازدهی بیش از ۳۶۰۰ درصدی گروه زراعت را در خلال سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد.
نمودار زیر فرار شاخص گروه زراعت از دوره رکودی ۵ ساله را نمایش میدهد.
تغییرات ارزش بازار گروه زراعت و خدمات وابسته
در سطح کلان، رشد ارزش بازار از ۷۰ به ۱۲۲ همت را میتوان بیش از آنکه صرفاً یک رشد قیمتی تلقی کرد، نتیجه بازتعریف انتظارات از آینده صنعت دانست؛ صنعتی که اکنون نه فقط بهعنوان تولیدکننده مواد غذایی، بلکه بهعنوان یکی از بخشهای راهبردی در امنیت غذایی کشور در حال بازقیمتگذاری در بازار سرمایه است.
افزایش توجه سرمایهگذاران، ورود نقدینگی جدید و عرضههای اولیه جدید، این صنعت را در کانون توجه فعالان بازار قرار داده است.
در همین راستا هلدینگ «تادیکو» که بهعنوان یک هلدینگ سرمایهگذاری در زنجیره کشاورزی، دامپروری و صنایع لبنی، در لایه میانی زنجیره ارزش قرار دارد و از طریق شرکتهای زیرمجموعه در تولید شیر خام و فرآوردههای لبنی فعالیت میکند در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در بازار دوم بورس تهران عرضه شد و بهعنوان یکی از عرضههای اولیه پرمشارکت سال، با استقبال بیش از یک میلیون و ۲۵۹ هزار کد معاملاتی مواجه شد. ورود این نماد به بازار سرمایه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار این گروه افزوده و به عنوان دومین هلدینگ زراعی وارد بازار سرمایه ایران شده است.
جدول زیر ارزش بازار شرکتهای گروه زراعت را بر حسب میلیارد تومان نشان میدهد.
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