به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر فلاح، با اشاره به عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال (زهلال)، اظهار کرد: این مجموعه مسیر تازه‌ای را برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه آغاز کرده است.

به گفته وی، ورود شرکت‌های زیرمجموعه به بورس بخشی از برنامه کلان هلدینگ برای ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها و استقرار نظام حکمرانی شرکتی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران با بیان اینکه حضور در بازار سرمایه برای هلال احمر یک الزام و تکلیف محسوب می‌شود، افزود عرضه اولیه شرکت‌ها پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از مسئولیت‌پذیری است؛ زیرا از این پس عملکرد شرکت‌ها به صورت مستمر از سوی سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه ارزیابی خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش شرکت کشت و صنعت هلال در حوزه امنیت غذایی کشور، بازار سرمایه را بستری برای کشف ارزش واقعی شرکت‌ها، تخصیص بهینه منابع و ارتقای استانداردهای مدیریتی دانست و تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تقویت ساختارهای مدیریتی و استقرار اصول حاکمیت شرکتی در اولویت برنامه‌های این مجموعه قرار دارد.

فلاح از تدوین برنامه‌ای سه تا چهار ساله برای ورود سایر شرکت‌های زیرمجموعه هلال احمر به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این چارچوب، شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر نیز تا سال ۱۴۰۸ در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: فرآیندهای حقوقی و قانونی این تغییر ساختار (تبدیل شدن به یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس) در حال انجام بوده و عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال نیز طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این هلدینگ نظیر آماده‌سازی سایر زیرمجموعه‌ها برای ورود به بورس پرداخت و بیان کرد: با رفع موانع ساختاری، شرکت ساختمانی مجموعه نیز می‌تواند در سال آینده به استانداردهای لازم برای حضور در بازار سرمایه دست یابد.

وی همچنین از برنامه هلدینگ برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: استفاده ‌از برخی اراضی تحت اختیار مجموعه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تولید برق، بخشی از راهبرد مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌ها، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور خواهد بود.

فلاح درباره برنامه‌های توسعه‌ای شرکت کشت و صنعت هلال نیز تصریح کرد: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و در مراحل بعد از محل مطالبات حال‌شده سهامداران در دستور کار قرار دارد. همچنین طرح‌های توسعه‌ای بخش دامپروری با هدف افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش (از طریق ایجاد صنایع تبدیلی) و افزایش سودآوری این شرکت اجرا خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: طی دو تا سه سال آینده، شرکت کشت و صنعت هلال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید به‌ویژه در بخش دامپروری، بازدهی و سودآوری پایدارتری برای سهامداران ایجاد کند.