به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، عظیم اعتمادی امروز (سهشنبه، ۲۶ خرداد) در آیین آغاز بهرهبرداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، از بهرهبرداری از چند پروژه مهم نیروگاهی در کشور خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای جدید و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرحها با تکیه بر توان متخصصان جوان ایرانی به مرحله بهرهبرداری رسیده است، افزود: برای اجرای این پروژهها در مجموع حدود ۲۸۰ میلیون یورو سرمایهگذاری انجام شده است که در حوزه نیروگاهی رقم قابل توجهی به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه در قالب برنامههای توسعهای این شرکت، ۱۶ واحد نیروگاهی از تعهدات موجود وارد مدار تولید شدهاند، بیان کرد: دو واحد دیگر شامل نیروگاههای فردوسی و عسلویه نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و آیین افتتاح آنها در ماه آینده برگزار میشود. با بهرهبرداری از این طرحها، افزایش ظرفیت تولید برق بدون مصرف سوخت اضافی محقق میشود.
اعتمادی از برنامهریزی برای تکمیل بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی خبر داد و گفت: برای ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی که بخش بخار آنها اجرا نشده، برنامهریزی گستردهای انجام شده است و با حمایت وزارت نیرو و پیشبینی منابع در قانون بودجه و مصوبات دولت، عملیات اجرایی این پروژهها در ۶ ماه نخست سال آغاز میشود. نخستین پروژه نیز مربوط به بخش بخار نیروگاه کارون خواهد بود.
به گفته وی، با اجرای این طرحها راندمان نیروگاههای کشور به حدود ۵۸ درصد میرسد که رقمی قابل قبول در سطح استانداردهای جهانی به شمار میآید.
تداوم اجرای پروژههای نیروگاهی در دوران جنگ
مدیرعامل شرکت برق حرارتی به ادامه فعالیت پروژههای نیروگاهی در شرایط دشوار اشاره کرد و افزود: حتی در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر نیز پروژههای نیروگاهی با تلاش جهادی متخصصان ادامه داشت و برخی طرحها ازجمله پروژههای نیروگاه ری با سرعت و دقت به مرحله بهرهبرداری رسیدند.
اعتمادی درباره توسعه فناوری نیروگاهی نیز بیان کرد: بهزودی نخستین توربین ملی کلاس F کشور رونمایی میشود و برنامهریزی شده است که نخستین واحد آن تا پیش از پایان سال و در بهمنماه وارد مدار تولید شود.
وی از افتتاح نخستین پروژه نیروگاه زمینگرمایی کشور در هفتههای آینده خبر داد و اعلام کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، ایران به باشگاه کشورهای دارای نیروگاه زمینگرمایی در جهان خواهد پیوست.
به گفته مدیرعامل شرکت برق حرارتی، در این پروژه متخصصان ایرانی توانستهاند حتی در دمای حدود منفی ۲۲ درجه سانتیگراد و از عمق حدود ۲۳۰۰ متری زمین بخار استخراج کنند که دستاورد مهمی در حوزه انرژیهای نو به شمار میرود.
اعتمادی تأکید کرد: با وجود برخی محدودیتها و حتی خروج پیمانکار خارجی از یکی از پروژهها، متخصصان داخلی توانستند با اتکا به دانش بومی پروژهها را تکمیل کنند؛ موضوعی که افتخاری دیگر برای صنعت برق کشور به شمار میرود و نتایج آن در ماههای آینده با افتتاح پروژههای جدید بیشتر نمایان میشود.
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