به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روح‌اله اسپنانی در گردهمایی مدیران ارشد صنعت تولید برق حرارتی با اعلام این خبر، افزود: به منظور عبور موفق از پیک تابستان سال آینده، برنامه راه‌اندازی سه هزار و ۳۷۲ مگاوات واحد جدید نیروگاهی در بخش برق حرارتی و صنایع در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰۹ مگاوات از این برنامه محقق شده است، ادامه داد: این طرح‌ها شامل واحد بخار ۳۴۵ مگاواتی نیروگاه رودشور، واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه قشم غدیر، واحد بخار ۱۳۸ مگاواتی نیروگاه فولاد بوتیا، واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه پتروشیمی دماوند و واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه مکران است.

اسپنانی تاکید کرد: با بهره‌برداری از سه واحد بخار سیکل‌ترکیبی جدید(رودشور، فولاد بوتیا و قشم غدیر) به ظرفیت ۶۴۳ برای تامین برق پایدار تابستان سال آینده، سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. در این پروژه‌ها با استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش بخار، بدون مصرف سوخت ۶۴۳ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است.

سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی اضافه کرد: علاوه بر این جهت گذر از پیک ۱۴۰۵ می‌توان به پروژه‌های واحد دوم نیروگاه گازی نکا به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، واحد دوم مقیاس متوسط نیروگاه ری، واحد بخار نیروگاه دالاهو به ظرفیت ۲۹۳ مگاوات، واحد دوم گازی نیروگاه سبزوار و خرم آباد و واحد ۶ نیروگاه پتروشیمی دماوند هر کدام به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و بخش بخار نیروگاه‌های عسلویه و فردوسی هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات اشاره داشت که همگی در مراحل نهایی عملیات اجرایی و راه‌اندازی هستند.

اسپنانی با اشاره به برنامه ها و اقدامات شاخص طرح‌های جدید نیروگاهی در سال جاری، گفت: شروع عملیات اجرایی نیروگاه سیکل‌ترکیبی راندمان بالا MGT۷۵ در ساختگاه ری، تکمیل فعالیت‌های اجرایی پروژه نیروگاه زمین‌گرمایی مشگین‌شهر به عنوان اولین نیروگاه زمین گرمایی به صورت پایلوت و پیگیری تامین مالی و انتخاب سرمایه‌گذار اجرای طرح نیروگاه ذغال‌سوز طبس از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه‌ریزی جهت فراخوان مناقصه انتخاب سرمایه‌گذار و شروع عملیات اجرایی حدود سه هزار مگاوات نیروگاه سیکل‌ترکیبی جدید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختگاه‌های اولویت‌دار (بر اساس مصوبه عرضه برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث در تابلو آزاد بورس انرژی) از دیگر اقدامات شاخص طرح‌های جدید نیروگاهی در سال جاری است.