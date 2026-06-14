به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، در آیین رونمایی از تجهیز و راهاندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی که با حضور مسئولان وزارت نیرو، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو در محل ساتبا برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و اکنون نسبت به گذشته حدود چهار برابر شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، هدفگذاری ساتبا این است که ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۲ هزار مگاوات برسد که در صورت تحقق، نسبت به سال گذشته رشد حدود سه برابری را تجربه خواهد کرد.
طرزطلب با اشاره به روند اجرای پروژههای تجدیدپذیر در کشور گفت: هماکنون بیش از یک هزار کارگاه و پروژه مرتبط با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ۳۱ استان کشور فعال هستند و شرکتهای مختلف ایرانی در این پروژهها مشارکت دارند.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد بیش از ۵۰ هزار نفر در کارگاهها و پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر مشغول به فعالیت هستند و با توسعه پروژهها این تعداد نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس ساتبا با بیان اینکه صنعت تجدیدپذیر کشور وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است، اظهار کرد: در سالهای گذشته تمرکز اصلی بر احداث و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی بود، اما اکنون به سمت فناوریهای پیشرفتهتر از جمله اینورترهای هیبریدی، سامانههای ذخیرهساز انرژی و راهکارهای ترکیبی تولید و ذخیره برق حرکت میکنیم.
وی افزود: ورود این فناوریها، نیازهای آموزشی جدیدی ایجاد کرده و لازم است مراکز آموزشی، دانشگاهها و مجموعههای مهارتی کشور برای آموزش نیروهای متخصص در این حوزهها تجهیز شوند.
طرزطلب از برنامهریزی برای آموزش گسترده نیروی انسانی در صنعت تجدیدپذیر خبر داد و گفت: در برنامه پنجساله توسعه این بخش، آموزش حدود ۲۰۰ هزار نفر در حوزههای مختلف انرژیهای تجدیدپذیر هدفگذاری شده است.
وی تأکید کرد: یکی از بهترین فرصتها برای انتقال دانش و مهارت، حضور افراد در پروژههای اجرایی است؛ زیرا نیروهایی که همزمان با اجرای پروژهها آموزش میبینند، تجربه عملی ارزشمندی کسب میکنند که در آینده برای صنعت بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس ساتبا با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو گفت: این آمادگی وجود دارد که تجهیزات مورد نیاز آموزشی از جمله سامانههای خورشیدی، اینورترهای هیبریدی و تجهیزات ذخیرهسازی انرژی در مراکز آموزشی کشور مستقر شود تا آموزشها متناسب با فناوریهای روز دنیا ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه نیروگاههای پشتبامی و کوچکمقیاس اشاره کرد و افزود: برنامه ساتبا تنها محدود به نیروگاههای بزرگ نیست و توسعه نیروگاههای خانگی، تجاری، کشاورزی و سامانههای موسوم به «بام نیرو» نیز بهطور جدی دنبال میشود.
طرزطلب خاطرنشان کرد: در این مدلها از ترکیب پنل خورشیدی، اینورتر هیبریدی و باتری استفاده میشود و شهروندان میتوانند بخشی از نیاز برق خود را از طریق این سامانهها تأمین کنند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس در کشور گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، امکان توسعه حدود ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچکمقیاس و انشعابی در کشور وجود دارد که میتواند نقش مهمی در کاهش ناترازی برق و افزایش مشارکت مردم در تولید انرژی ایفا کند.
رئیس ساتبا تأکید کرد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه آموزشهای تخصصی، تربیت تکنسینها و بهرهبرداران حرفهای و همچنین تجهیز مراکز آموزشی در سراسر کشور است.
وی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی افزود: امروز بخش قابل توجهی از مراحل طراحی، اجرا، نصب و راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر توسط مهندسان و متخصصان ایرانی انجام میشود و اکنون کشور وارد مرحلهای شده است که بهرهبرداری حرفهای و نگهداری بهینه نیروگاهها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
طرزطلب همچنین از برنامههای توسعه نیروگاههای بادی خبر داد و گفت: ظرفیت فعلی نیروگاههای بادی کشور کمتر از ۴۰۰ مگاوات است، اما برنامهریزی شده این ظرفیت نیز در سالهای آینده رشد قابل توجهی داشته باشد و به یکی از ارکان اصلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شود.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی ساتبا برای گسترش همکاری با مراکز آموزشی کشور اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید همزمان با توسعه آموزش، انتقال تجربه و تربیت نیروی انسانی متخصص پیش برود و ساتبا آماده است در این مسیر از تجهیز مراکز آموزشی و تدوین برنامههای مهارتی مورد نیاز صنعت حمایت کند.
این مقام مسئول در جمع خبرنگاران با اشاره به روند تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر اظهار کرد: تمامی نیروگاههای تجدیدپذیر احداثشده یا در حال ساخت به بخش خصوصی واگذار شدهاند یا در آینده واگذار خواهند شد و سیاست وزارت نیرو بر توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه استوار است.
وی با اشاره به برنامه تأمین مالی احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی افزود: با وجود صدور مجوزهای لازم و همکاری مناسب میان ساتبا، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، هنوز ارزی از محل این برنامه در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار نگرفته است.
طرزطلب ادامه داد: البته در سایر بخشهای تأمین مالی همکاری بسیار خوبی میان دستگاههای مرتبط شکل گرفته و تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای توسعه پروژههای تجدیدپذیر جذب شده است و از این منظر مشکل جدی وجود ندارد.
رئیس ساتبا درباره آخرین وضعیت نیروگاه زمینگرمایی مشگینشهر نیز گفت: اجرای این پروژه در سالهای گذشته از ساتبا به مجموعه برق حرارتی واگذار شده و بر اساس اطلاعات دریافتشده، پیشبینی میشود این نیروگاه در ماههای آینده به شبکه برق کشور متصل شود.
وی تأکید کرد: توسعه انرژی زمینگرمایی نیز از ظرفیتهای مهم کشور محسوب میشود و در صورت واگذاری مسئولیت این بخش به ساتبا، آمادگی لازم برای پیگیری و توسعه پروژههای مرتبط وجود دارد.
طرزطلب با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان سال اظهار کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژهها طی ماههای گذشته با همکاری دستگاههای مسئول انجام شده و مهمترین عامل کندی اجرای برخی طرحها، تأخیر در ورود تجهیزات خریداریشده به کشور بوده است.
وی افزود: بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی در حال ورود به کشور است و انتظار میرود با تسهیل فرآیندهای حملونقل، عقبماندگیهای ایجاد شده در ماههای آینده جبران شود.
رئیس ساتبا با اشاره به برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و انشعابی گفت: یکی از رویکردهای جدید وزارت نیرو، حرکت از توسعه صرف نیروگاههای بزرگمقیاس به سمت گسترش نیروگاههای خانگی، تجاری و کشاورزی است تا شهروندان نیز در تولید برق مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون تسهیلاتی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی پرداخت شده، اما محدودیت منابع مالی باعث شده میزان حمایتها کمتر از نیاز موجود باشد.
طرزطلب افزود: پیشنهادهایی برای تأمین منابع بیشتر و همچنین تسهیل واردات و تولید تجهیزات مورد نیاز سامانههای خورشیدی خانگی به دولت ارائه شده است تا روند توسعه این بخش سرعت بگیرد.
وی از راهاندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی کشور خبر داد و گفت: پیشبینی میشود طی دو تا سه هفته آینده نخستین صندوق پروژه خورشیدی کشور برای احداث حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز به کار کند.
رئیس ساتبا ادامه داد: در این مدل، مردم و صنایع میتوانند با خرید واحدهای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند و از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو، درگیر کردن مستقیم مردم در فرآیند تولید برق و بهرهمندی از منافع آن است تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، پایداری شبکه برق نیز تقویت شود.
طرزطلب درباره وضعیت اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بر اساس مصوبات موجود، سهم تأمین برق ادارات از منابع تجدیدپذیر افزایش یافته و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای این تکلیف هستند.
وی افزود: ساتبا آمادگی دارد نیروگاههای خورشیدی مورد نیاز دستگاههای دولتی را در ساختمانها، پشتبامها یا فضاهای در اختیار آنها احداث کند و حتی سازوکارهای پرداخت تدریجی هزینهها نیز قابل طراحی است.
رئیس ساتبا با اشاره به ظرفیت بالای این بخش تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد دستگاههای اجرایی کشور ظرفیت نصب حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارند که تحقق آن میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه برق و آزادسازی ظرفیت برای بخش تولید و صنایع داشته باشد.
وی همچنین از توسعه استفاده از فناوریهای نوین شامل اینورترهای هیبریدی و سامانههای ذخیرهساز انرژی خبر داد و گفت: این تجهیزات امکان تأمین برق پایدارتر برای واحدهای مسکونی، تجاری و سایر مصرفکنندگان را فراهم میکنند و یکی از محورهای اصلی توسعه بازار انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آینده خواهند بود.
طرزطلب در پایان تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور تنها با اتکا به سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی، مشارکت مردم و استفاده از فناوریهای جدید محقق خواهد شد و ساتبا تمامی ظرفیتهای خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهد گرفت.
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