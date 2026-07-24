سومین واحد بخار نیروگاه فردوسی به شبکه برق کشور متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روح‌اله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به سنکرون این واحد در روزهای اوج مصرف برق کشور، افزود: این نیروگاه دارای ۶ واحد گازی و سه واحد بخار مجموعا به ظرفیت یک‌هزار و ۴۳۴ مگاوات است که عملیات ساخت واحدهای بخار این نیروگاه در قالب طرح‌های بیع‌متقابل در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ماموریت اصلی طرح‌های بیع‌متقابل ساخت بخش بخار نیروگاه‌ سیکل‌ترکیبی از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت است و در همین راستا ساخت بخش بخار نیروگاه فردوسی طی قرارداد بیع متقابل با شرکت تولید برق توس مپنا منعقد شده است و مکانیزم بازگشت سرمایه آن از محل صرفه‌جویی سوخت خواهد بود.

اسپنانی تاکید کرد: این پروژه هجدمین و آخرین واحد بخار سیکل‌ترکیبی است که در قالب قراردادهای بیع‌متقابل ساخته شده است. اجرای پروژه‌های بیع‌متقابل با حجم سرمایه‌گذاری ۲.۴ میلیارد یورو علاوه بر افزایش بیش از سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور منجر به صرفه‌جویی سالانه پنج میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاه‌ها شده است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای سه واحد بخار این نیروگاه بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو است، بیان کرد: افزایش تولید و پاسخگویی به رشد فزاینده بار در شمال‌شرق کشور به میزان ۴۸۰ مگاوات، بالا بردن راندمان نیروگاه و افزایش آن به حدود ۵۰ درصد، دستیابی به صرفه‌جویی سوخت ۷۵۰ میلیون مترمکعب برای سه واحد بخار و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی از جمله اهداف احداث واحدهای بخار نیروگاه فردوسی است.