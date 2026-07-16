به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی به همراه معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه تبریز و بررسی آخرین وضعیت تعمیرات واحدهای این مجموعه به منظور تسریع در به مدار آمدن آن‌ها، افزود: ترانس اصلی واحد دو نیروگاه جمعه گذشته به دلیل وقوع حادثه از مدار خارج و این امر منجر به توقف این واحد شده است.

وی تاکید کرد: از زمان وقوع حادثه تیم‌های تعمیراتی و عملیاتی وارد عمل شده و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام اقدامات لازم هستند تا با تعویض ترانس، کابل‌کشی و انجام‌ تست‌های لازم، این واحد هفته آینده به مدار تولید بازگردد.

اعتمادی خاطرنشان کرد: نیروگاه حرارتی تبریز با دو واحد تولیدی هرکدام به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات نقش اساسی در تامین برق شبکه دارد.