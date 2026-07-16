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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

واحد آسیب‌دیده نیروگاه تبریز هفته آینده وارد مدار تولید می‌شود

واحد آسیب‌دیده نیروگاه تبریز هفته آینده وارد مدار تولید می‌شود

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: واحد آسیب‌دیده شماره دو نیروگاه حرارتی تبریز به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات هفته آینده به مدار تولید باز خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی به همراه معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه تبریز و بررسی آخرین وضعیت تعمیرات واحدهای این مجموعه به منظور تسریع در به مدار آمدن آن‌ها، افزود: ترانس اصلی واحد دو نیروگاه جمعه گذشته به دلیل وقوع حادثه از مدار خارج و این امر منجر به توقف این واحد شده است.

وی تاکید کرد: از زمان وقوع حادثه تیم‌های تعمیراتی و عملیاتی وارد عمل شده و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام اقدامات لازم هستند تا با تعویض ترانس، کابل‌کشی و انجام‌ تست‌های لازم، این واحد هفته آینده به مدار تولید بازگردد.

اعتمادی خاطرنشان کرد: نیروگاه حرارتی تبریز با دو واحد تولیدی هرکدام به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات نقش اساسی در تامین برق شبکه دارد.

کد مطلب 6887051
علی فروزانفر

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