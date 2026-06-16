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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

عجم: نظام قیمت‌گذاری بیمار است؛ تفاوت فاحش قیمت کالاها در مناطق مختلف

عجم: نظام قیمت‌گذاری بیمار است؛ تفاوت فاحش قیمت کالاها در مناطق مختلف

شاهرود- نماینده شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به مطالبات مردم برای نظارت بر بازار، از اشکالات اساسی در نظام قیمت‌گذاری کشور خبر داد و گفت: اختلاف قیمت کالاها نشان از ناهماهنگی جدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در سالن جلسات فرمانداری، خواستار تشدید نظارت بر بازار عرضه محصولات و اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان های شاهرود و میامی شد.

وی با بیان اینکه نیاز است که مسئولان دولتی نظارت های خود را جدی تر اعمال کنند، افزود: مردم بارها و بارها برای افزایش نظارت جدی بر بازار و قیمت‌ها به دفتر نماینده مجلس مراجعه می کنند و این موضوع به عنوان یک مطالبه جدی بارها مطرح می شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس خواستار تلاش بیشتری مسئولان دولتی در این زمینه شد و تاکید کرد: اختلاف قیمت ها در مناطق مختلف حاکی از این است که نظام قیمت گذاری ما دچار اشکالات اساسی است.

عجم همچنین به موضوع تعطیلی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: این تعطیلی بر اساس اراده کشور برای جلوگیری از آسیب‌پذیری به فرآیند قانون‌گذاری بوده است.

وی با بیان اینکه با تعطیلی مجلس خدمتگزاری نمایندگان تعطیل نشده است، افزود: برخی با تحریک هایی قصد دارند آب به آسیاب دشمن بریزند که این امر درست نیست.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین کم آّی را مهمترین معضل شرق استان سمنان دانست و خواستار اقدام عاجل و جدی مسئولان دولتی در این خصوص شد.

کد مطلب 6862402

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