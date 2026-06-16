به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شاهرود در سالن جلسات فرمانداری، خواستار تشدید نظارت بر بازار عرضه محصولات و اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان های شاهرود و میامی شد.

وی با بیان اینکه نیاز است که مسئولان دولتی نظارت های خود را جدی تر اعمال کنند، افزود: مردم بارها و بارها برای افزایش نظارت جدی بر بازار و قیمت‌ها به دفتر نماینده مجلس مراجعه می کنند و این موضوع به عنوان یک مطالبه جدی بارها مطرح می شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس خواستار تلاش بیشتری مسئولان دولتی در این زمینه شد و تاکید کرد: اختلاف قیمت ها در مناطق مختلف حاکی از این است که نظام قیمت گذاری ما دچار اشکالات اساسی است.

عجم همچنین به موضوع تعطیلی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: این تعطیلی بر اساس اراده کشور برای جلوگیری از آسیب‌پذیری به فرآیند قانون‌گذاری بوده است.

وی با بیان اینکه با تعطیلی مجلس خدمتگزاری نمایندگان تعطیل نشده است، افزود: برخی با تحریک هایی قصد دارند آب به آسیاب دشمن بریزند که این امر درست نیست.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین کم آّی را مهمترین معضل شرق استان سمنان دانست و خواستار اقدام عاجل و جدی مسئولان دولتی در این خصوص شد.