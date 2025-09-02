تعادل بین قوانین محیط زیستی و ارتزاق مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شاهرود با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود، بیان کرد: ایجاد تعادل بین مقررات محیط زیستی و شرایط ارتزاق ضروری است.

وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه پارک ملی گلستان برای ساکنان منطقه کالپوش در شهرستان میامی مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: در برخی موارد شاهد هستیم کسانی که وارد پارک ملی گلستان شده‌اند توسط عوامل محیط زیست دستگیر می‌شوند.

تکالیف هر دستگاه در حفاظت از یوزپلنگ ایرانی مشخص شود

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به گلایه مردم کالپوش در این خصوص بیان کرد: در کنار حفظ محیط زیست می‌بایست معیشت مردم نیز مورد لحاظ قرار بگیرد.

عجم با بیان اینکه حفاظت از گونه نادر جانوری یوزپلنگ ایرانی یک پروژه ملی است، بیان کرد: برای حفظ این گونه می‌بایست طرح‌های حفاظتی به صورت ملی دیده و تکالیف هر دستگاه مشخص شود.

وی افزود: اقداماتی مانند ایمن سازی کوریدور تردد تهران مشهد در محدوده عباس آباد برای جلوگیری از تصادف بین خودروها و یوزپلنگ لازم است اما کافی نیست و باید نگاه کلان به این گونه جانوری داشت.

معدن یکی از مزیت‌های نسبی شهرستان‌های شاهرود و میامی

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین خواستار تقویت نیروی انسانی و تجهیزات برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی شد و بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست به واسطه وسعت زیاد منطقه شاهرود و میامی می‌بایست نگاه ویژه‌ای به این منطقه داشته باشد.

عجم با بیان اینکه معدن یکی از مزیت‌های نسبی شهرستان‌های شاهرود و میامی است، بیان داشت: سازمان حفاظت از محیط زیست می‌بایست یک تعادل بین اجرای قوانین و شرایط ارتزاق و اقتصاد مردم منطقه لحاظ کند.

به گزارش مهر، این صحبت‌های نماینده شاهرود و میامی در مجلس در حالی مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین رؤسای جمهور ادوار مختلف بارها اعلام داشتند که حفظ محیط زیست مقدم بر منافع زودگذر به بهانه توسعه پایدار است.

یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان شاهرود جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع آبی به خصوص مقابله با تخریب‌های گسترده معادن در شاهوار است.