اولویت بخشی به برنامه هفتم توسعه؛ جلوگیری از موازی کاری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعد از ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی شاهرود به میزبانی سالن پورسینای علوم پزشکی شاهرود خواستار اولویت بخشی به برنامه هفتم توسعه از سوی مسئولان اجرایی و فرهنگی شد.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه سند راهبردی دستگاه های اجرایی و فرهنگی است، افزود: برنامه هفتم توسعه می بایست بر پایه نیازها و ظرفیت های هر منطقه و مزیت سنجی اصولی فرهنگی، اجتماعی، سلامت، امنیت و... دنبال شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی‌ همچنین بر ضرورت نظارت بر شیوه اجرای قانون هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه وظایفی را برای دستگاه های اجرایی و فرهنگی مشخص کرده که حرکت بر مبنای این برنامه نیاز است.

عجم همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون توسعه هفتم را خواستار شد و بیان کرد: دستگاه های اجرایی با انسجام و هم افزایی به اجرای برنامه هفتم توسعه اثربخشی خواهند داد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی می بایست هزینه‌ها و اعتبارات خود را بر اساس اولویت‌های ابلاغی مشخص سازند، افزود: راستی آزمایی شیوه اجرای برنامه های مبتنی بر برنامه هفتم توسعه توسط دادستانی شهرستان شاهرود انجام شود.