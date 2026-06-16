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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

سایت «تخت رستم» اولویت نخست مدیریت پسماند گرمسار؛نظارت‌ها تشدید می‌شود

سایت «تخت رستم» اولویت نخست مدیریت پسماند گرمسار؛نظارت‌ها تشدید می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر اینکه مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی و پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر برای سلامت شهروندان است، راهاندازی سایت پسماند «تخت رستم» را در اولویت کاری مسئولان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه‌شنبه در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گرمسار سال جاری به میزبانی فرمانداری، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماندها اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماندهای عادی، صنعتی، پزشکی و نخاله‌های ساختمانی با توجه به ظرفیت‌های صنعتی منطقه، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست است.

وی با اشاره به موضوع راه‌اندازی سایت پسماند منطقه «تخت رستم» افزود: راه‌اندازی سایت جدید پسماند از اولویت‌های مهم شهرستان به شمار می‌رود و موانع پیش روی این پروژه باید برداشته شود.

فرماندار گرمسار با تأکید بر پیگیری مستمر این طرح بیان کرد: کارگروه مدیریت پسماند موظف است تا زمان رفع کامل مشکلات و بهره‌برداری از این سایت، اقدامات لازم را به صورت مستمر دنبال کند.

همتی همچنین بر ضرورت ساماندهی پسماندهای شهری و پزشکی تأکید کرد و ادامه داد: شهرداری‌های گرمسار و ایوانکی موظف هستند اقدامات اصلاحی لازم را برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهبود وضعیت سایت‌های پسماند شهری در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز باید نظارت دقیق بر فرآیند بی‌خطر سازی و امحای پسماندهای عفونی، شیمیایی و تیز و برنده مراکز درمانی را اعمال کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.

کد مطلب 6862410

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