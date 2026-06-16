به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سهشنبه در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گرمسار سال جاری به میزبانی فرمانداری، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماندها اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماندهای عادی، صنعتی، پزشکی و نخالههای ساختمانی با توجه به ظرفیتهای صنعتی منطقه، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست است.
وی با اشاره به موضوع راهاندازی سایت پسماند منطقه «تخت رستم» افزود: راهاندازی سایت جدید پسماند از اولویتهای مهم شهرستان به شمار میرود و موانع پیش روی این پروژه باید برداشته شود.
فرماندار گرمسار با تأکید بر پیگیری مستمر این طرح بیان کرد: کارگروه مدیریت پسماند موظف است تا زمان رفع کامل مشکلات و بهرهبرداری از این سایت، اقدامات لازم را به صورت مستمر دنبال کند.
همتی همچنین بر ضرورت ساماندهی پسماندهای شهری و پزشکی تأکید کرد و ادامه داد: شهرداریهای گرمسار و ایوانکی موظف هستند اقدامات اصلاحی لازم را برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و بهبود وضعیت سایتهای پسماند شهری در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز باید نظارت دقیق بر فرآیند بیخطر سازی و امحای پسماندهای عفونی، شیمیایی و تیز و برنده مراکز درمانی را اعمال کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.
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