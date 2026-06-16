روایت زندگی ۲۱ شهید استان تهران در مستند «روایت جنگ رمضان»

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «روایت جنگ رمضان» به روایت زندگی ۲۱ شهید از شهرستان‌های استان تهران می‌پردازد و تلاش دارد با تکیه بر روایت‌های دست اول خانواده‌ها و همرزمان شهدا، فرهنگ ایثار، مقاومت و وحدت ملی را برای نسل جوان بازخوانی کند.

حمید حسین‌زاده، تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه، با اشاره به پایان مراحل تولید و آماده‌سازی مستند پیش از آغاز ماه محرم گفت: همزمانی پخش این مجموعه با ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) موجب شد تا زمان پخش آن از ابتدای ماه محرم برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: برای تولید این مجموعه، ۲۱ شهید از شهرستان‌های شهرقدس، بهارستان، شهریار، ورامین، شهرری و پاکدشت انتخاب شده‌اند تا بخشی از شهدای کمتر شناخته‌شده استان تهران به مخاطبان معرفی شوند.

حسین‌زاده با بیان اینکه این مستند روایتگر زندگی اقشار مختلف جامعه است، اظهار کرد: در میان سوژه‌های این مجموعه، کودکان، نوجوانان، دانشجویان، کارمندان، خانه‌داران و سالمندان حضور دارند و روایت زندگی آنان از زبان خانواده‌ها، دوستان و همرزمانشان بیان می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف این مجموعه را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید عنوان کرد و گفت: روایت‌های واقعی و بی‌واسطه خانواده‌ها و نزدیکان شهدا، مهم‌ترین ویژگی این مستند است.

کارگردان «روایت جنگ رمضان» همچنین وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین پیام این مجموعه دانست و افزود: آنچه در میان تمامی روایت‌ها مشترک است، حس همبستگی، غرور ملی و ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان است.

این مجموعه مستند محصول گروه تلویزیونی شاهد در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است و از ابتدای ماه محرم هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.