به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی مشکینی عقر سهشنبه در جریان بازدید شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و محسن صادقی، استاندار زنجان، از منطقه حفاظتشده سرخآباد و دشت سهرین، اظهار کرد: منطقه حفاظتشده سرخآباد از قدیمیترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در کشور است و به دلیل ویژگیهای ارزشمند اکولوژیکی، جایگاه ویژهای در حفظ تنوع زیستی شمالغرب ایران دارد.
وی افزود: دشت سهرین به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای آهوی ایرانی در کشور شناخته میشود و برنامههای حفاظتی، پایش جمعیت و سرشماری حیاتوحش در این منطقه به صورت مستمر و بر اساس دستورالعملهای تخصصی انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به نتایج آخرین سرشماری حیاتوحش تصریح کرد: جمعیت آهو در این منطقه حدود یکهزار و ۲۰۰ رأس برآورد شده که نشاندهنده ظرفیت مناسب زیستگاهی منطقه و تأثیر اقدامات حفاظتی انجامشده در سالهای اخیر است.
سرخآباد؛ زیستگاه گونههای شاخص حیاتوحش
موسوی مشکینی با اشاره به تنوع زیستی منطقه حفاظتشده سرخآباد گفت: این منطقه علاوه بر آهو، زیستگاه گونههای ارزشمند و حمایتشده متعددی است که هر یک نقش مهمی در پایداری اکوسیستم منطقه دارند.
وی افزود: در بخشهای کوهستانی منطقه گونههایی نظیر پلنگ، خرس قهوهای، گرگ، کفتار، گراز، روباه و شغال زیست میکنند و انواع پرندگان شکاری نیز در این محدوده مشاهده میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر اهمیت حضور پلنگ در این زیستگاه اظهار کرد: منطقه حفاظتشده سرخآباد و بخشهایی از منطقه حفاظتشده طارم از زیستگاههای مناسب پلنگ در استان به شمار میروند.
وی ادامه داد: گزارشهای مردمی، تصاویر و فیلمهای ثبتشده و همچنین آثار و نشانههای مشاهدهشده توسط محیطبانان، همگی حاکی از تداوم حضور این گونه ارزشمند در منطقه است.
موسوی مشکینی با اشاره به مهمترین چالشهای پیش روی حیاتوحش منطقه گفت: تغییر الگوی کشاورزی از شیوههای سنتی به روشهای صنعتی و توسعه فعالیتهای کشاورزی در برخی نقاط، فشار مضاعفی بر زیستگاههای طبیعی وارد کرده است.
وی افزود: گسترش فعالیتهای انسانی و تغییر کاربری اراضی در حاشیه زیستگاهها میتواند امنیت زیستی گونههای جانوری را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو ضروری است ملاحظات زیستمحیطی در برنامههای توسعهای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۹۰ درصد اراضی منطقه در مالکیت اشخاص قرار دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به شرایط خاص مدیریتی منطقه اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد اراضی این محدوده را مستثنیات و اراضی دارای مالکیت خصوصی تشکیل میدهد که این موضوع فرآیند حفاظت، کنترل و مدیریت منطقه را با دشواریهایی مواجه کرده است.
وی افزود: با وجود این محدودیتها و برخی تخلفات پراکنده، همراهی و مشارکت جوامع محلی نقش مهمی در حفظ حیاتوحش منطقه داشته و موجب شده گونههای ارزشمند جانوری همچنان در این زیستگاه حضور داشته باشند.
موسوی مشکینی با اشاره به اقدامات حفاظتی انجامشده در منطقه گفت: در حال حاضر دو پاسگاه محیطبانی در این محدوده فعال است و محیطبانان به عنوان ضابطان خاص قضایی به صورت شبانهروزی و در قالب شیفتهای عملیاتی در منطقه حضور دارند.
وی افزود: گشتزنی مستمر، پایش زیستگاهها، پیشگیری از تخلفات شکار و صید و حفاظت از گونههای جانوری از جمله مهمترین مأموریتهای محیطبانان در این منطقه است.
نوسازی ناوگان حفاظتی محیط زیست استان زنجان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به تقویت امکانات حفاظتی استان اظهار کرد: خودروهای فرسوده از چرخه خدمت خارج شدهاند و برای هر شهرستان یک دستگاه خودروی جدید اختصاص یافته است.
وی افزود: نوسازی ناوگان خودرویی، توان عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست را افزایش داده و امکان اجرای مأموریتهای حفاظتی در مناطق مختلف استان را با کیفیت و سرعت بیشتری فراهم کرده است.
موسوی مشکینی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاههای طبیعی استان گفت: دشت سهرین و منطقه حفاظتشده سرخآباد از ارزشمندترین ذخایر طبیعی استان زنجان و کشور به شمار میروند و صیانت از این ظرفیتهای زیستمحیطی نیازمند تداوم برنامههای حفاظتی، همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مؤثر جوامع محلی است. حفظ جمعیت آهوی ایرانی و سایر گونههای شاخص منطقه، تضمینکننده پایداری اکوسیستم و حفظ سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده خواهد بود.
نظر شما