ثبت تصویر کفتار ایرانی در طارم سفلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی از ثبت تصاویر یک قلاده کفتار ایرانی در منطقه طارم سفلی خبر داد و گفت: مشاهده این گونه ارزشمند و کمیاب، یکی از مهم‌ترین رخدادهای زیست‌محیطی سال در استان به شمار می‌رود و بیانگر سلامت اکوسیستم و بهبود شرایط زیستی این منطقه است.

وی اظهار کرد: ثبت این تصاویر تنها یک مشاهده ساده نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از بازگشت تعادل به زنجیره غذایی و پایداری زیست‌بوم در ارتفاعات طارم سفلی است. حضور کفتار ایرانی به عنوان یکی از گونه‌های کلیدی حیات وحش، نشان‌دهنده کیفیت مناسب پوشش گیاهی، امنیت زیستگاه و بهبود وضعیت محیط طبیعی منطقه در سال‌های اخیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین این موفقیت را حاصل تغییر نگرش جامعه نسبت به محیط زیست دانست و افزود: آنچه امروز در طارم سفلی شاهد آن هستیم، نتیجه فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی و تغییر رفتار شهروندان و گردشگران است؛ افرادی که از ناظران تخریب به حامیان حیات وحش تبدیل شده‌اند.

هاشمی ادامه داد: رعایت اصول گردشگری مسئولانه و احترام به زیستگاه‌های طبیعی، موجب شده گونه‌های حساس بار دیگر با امنیت بیشتری در این مناطق حضور پیدا کنند و این اتفاق، دستاورد ارزشمندی برای حفاظت از تنوع زیستی استان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: امروز شاهد شکل‌گیری یک جریان مردمی برای پاسداری از طبیعت هستیم؛ جریانی که در آن علاقه‌مندان به جای آسیب رساندن به زیستگاه‌ها، با دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری به ثبت جلوه‌های زیبای طبیعت و رفتار گونه‌های جانوری می‌پردازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: این نوع تعامل، پیوندی میان دانش علمی و علاقه‌مندی به طبیعت ایجاد کرده و می‌تواند نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی و تضمین آینده محیط زیست کشور داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه هر تصویر ثبت‌شده از حیات وحش، سندی از سلامت طبیعت است، از دوستداران محیط زیست خواست با رعایت اصول حفاظتی و احترام به زیستگاه‌ها، در مسیر صیانت از حیات وحش و مستندسازی میراث طبیعی کشور مشارکت فعال داشته باشند.

وی همچنین از مهدی کریمی و علیرضا بهرامی که با رعایت کامل ضوابط و پروتکل‌های زیست‌محیطی موفق به ثبت این تصاویر ارزشمند شدند، قدردانی کرد و گفت: ثبت چنین لحظاتی سرمایه‌ای ارزشمند برای مستندسازی تنوع زیستی کشور است و می‌تواند انگیزه‌ای برای گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان شهروندان باشد.