علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش ارزش معاملاتی و جرایم تخلفات ساختمانی موجب شده است بسیاری از تخلفات برای سازندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر برای احداث طبقات مازاد جرایم قابل توجهی در نظر گرفته شده و همین موضوع نقش بازدارنده در کاهش برخی تخلفات ساختمانی داشته است.

شهردار شهریار با بیان اینکه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تنها به برخوردهای اجرایی محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سیاست‌گذاری‌های صحیح و تدوین ضوابط بازدارنده مرتبط است که باید به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرد.

ملکی ادامه داد: در مناطقی که ظرفیت ساخت‌وساز افزایش یافته، لازم است ضوابط موجود متناسب با شرایط جدید اصلاح شود تا زمینه بروز تخلفات ساختمانی کاهش یابد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصریح کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته، همچنان برخی نارضایتی‌ها در این حوزه وجود دارد و لازم است مسئولان مرتبط با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کنند.

شهردار شهریار خاطرنشان کرد: در صورت عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، جلسات پیگیری مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به صورت هفتگی برگزار خواهد شد.